«Αυτός είναι ο καλύτερος ράπερ στην Ελλάδα»: Το Θηρίο δε σηκώνει κουβέντα

Τα ονόματα των Βαβυλώνα, του ιστορικού low bap/hip hop γκρουπ που σχηματίστηκε το 1997 με «νονούς» τους Active Member, στο οποίο συμμετείχε το Θηρίο (Κώστας Δράκουλας) είναι τα εξής: Βέβηλος, Πυροβάτης, Σάτυρος, Κύρος, Μέθυσος (Μιχάλης Κουινέλης, σήμερα γνωστός ως Stavento), Παράφρων, Πρίγκιπας, Φάντασμα, Φύλακας, Χαμηλός, Γυάλινος, Χτικιό, Κοράκι, Ίσκιος, Πορφυρός, Ταξιδιώτης, Σαλτιμπάγκος, Ριζικός.

Σήμερα τα πράγματα στο ελληνικό hip hop έχουν αλλάξει ριζικά. Τα περισσότερα συγκροτήματα έχουν δώσει τη θέση τους σε MC που ακολουθούν μοναχικούς δρόμους, ενώ το υποείδος της trap έχει φέρει νέα «ήθη» στη φάση, με χιλιάδες ρίμες με autotune και προτροπή για εύκολο πλουτισμό και παραβατικές συμπεριφορές.

Το Θηρίο βρέθηκε στην εκπομπή του καναλιού Ντελίνες και μας χάρισε μια πλούσια συνέντευξη - σαν μια πλήρης «βιογραφία» του ελληνικού hip hop των τελευταίων 30 ετών. Τι να πρωτογράψουμε: για σκηνικά με τους Goin'Through, για όσα είπε για τη σχέση του με τον B.D Foxmoor, για τον Παύλο Φύσσα;

Θα κρατήσουμε όμως μια τολμηρή δήλωση, για τον καλύτερο ράπερ στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Θηρίο. Αυτός είναι ο Ευθύμης, ο ράπερ που γνωρίσαμε από το ιστορικό σχήμα των Terror X Crew.

Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αναλύσουμε/αιτιολογήσουμε όσα λέει το Θηρίο, πόσο μάλλον να διαφωνήσουμε, όταν ο ίδιος ο Ευθύμης έχει αποδείξει πως όντως, είναι ο καλύτερος ράπερ στην Ελλάδα.