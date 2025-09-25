Αυτός θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος καλλιτέχνης στο Coachella 2026: To οκταψήφιο ποσό

To πολυαναμενόμενο φεστιβάλ του Coachella θα λάβει χώρα τον Απρίλιο του 2026 και ήδη έχουν ανακοινωθεί οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στην μουσική σκηνή.

Μετά από καιρό απουσίας, το pop-icon της εποχής, Τζάστιν Μπίμπερ (Justin Bieber), ανακοίνωσε με τη σειρά του τη συμμετοχή και έσπασε κάθε ρεκόρ καθώς τα εισιτήρια για τις ημερομηνίες των εμφανίσεών του εξαντλήθηκαν αμέσως.

Επίσης για την συμμετοχή του, ο δύο φορές βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης, εξασφάλισε αμοιβή-μαμούθ της τάξης των 10 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο καλλιτέχνη στην ιστορία του Φεστιβάλ, ξεπερνώντας τις σούπερ σταρ Beyonce και Lady Gaga.

Η πηγή, όπως μεταφέρει και το ΑΠΕ-ΜΠΕ, που αποκάλυψε στο περιοδικό Rolling Stone το ύψος της αμοιβής του Μπίμπερ, πρόσθεσε ότι ο ποπ σταρ διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία απευθείας με την εταιρία που διοργανώνει το φεστιβάλ, την Goldenvoice, χωρίς τη μεσολάβηση ατζέντη.

«Είναι μια πρωτοποριακή κίνηση για headliner και κάτι που κατάφερε εξ ολοκλήρου μόνος του», είπε χαρακτηριστικά η πηγή και συνέχισε:

«Μεταξύ της εμφάνισής του στο Coachella και της επιτυχίας του άλμπουμ “Swag”, είναι ξεκάθαρο ότι ξεκινά μια νέα εποχή για τον Τζάστιν – μια εποχή που κρατά ο ίδιος το τιμόνι».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην επερχόμενη διοργάνωση του θρυλικού Φεστιβάλ το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε δύο Σαββατοκύριακα, 10-12 και 17-19 Απριλίου 2026 θα ανέβουν στη σκηνή ως επικεφαλής και οι Sabrina Carpenter, Karol G και Anyma. Σε πρόσφατη ανάρτηση των διοργανωτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν γνωστό ότι όλα τα εισιτήρια έχουν «εξαντληθεί».