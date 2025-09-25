Ειρήνη Τορνεσάκη: Η Κρητικιά που πάει το ριζίτικο στα Grammy

Η Κρητικιά καλλιτέχνιδα Ειρήνη Τορνεσάκη (Erini), με καταγωγή από το Ηράκλειο και έδρα τη Νέα Υόρκη, καταθέτει τη δική της σφραγίδα στην ελληνική μουσική σκηνή.

Με το ριζίτικο τραγούδι «Σε Ψηλό Βουνό», η Erini διεκδικεί υποψηφιότητα στα Βραβεία GRAMMY, μεταφέροντας την αυθεντική φωνή της Κρήτης στη διεθνή σκηνή.

Η μουσική της αποτελεί έναν ιδιότυπο διάλογο μεταξύ της ελληνικής παράδοσης και της σύγχρονης τέχνης, γεφυρώνοντας το παρελθόν με το παρόν μέσα από ένα νέο μουσικό αφήγημα.

Η υποβολή του κομματιού στα GRAMMY συνοδεύεται και από ισχυρούς συμβολισμούς ελευθερίας και γυναικείας ενδυνάμωσης, αναδεικνύοντας παράλληλα την πολιτισμική ταυτότητα της Κρήτης και της Ελλάδας γενικότερα.

Η Ειρήνη Τορνεσάκη μίλησε στο MEGA και ευχήθηκε καλή επιτυχία στο τραγούδι που είναι υποψήφιο για GRAMMY. «Στη Νέα Υόρκη ζω εδώ και πολλά χρόνια, είμαι από την Κρήτη. Πριν λίγες μέρες γύρισα από την Κίνα, όπου έχω πάει τέσσερις φορές φέτος τραγουδώντας παραδοσιακή ελληνική μουσική και αρχαία ελληνική μουσική».