Bob Fosse: Ο θρύλος που χόρευε το «Billie Jean» και το «Smooth Criminal» πριν τον Μάικλ Τζάκσον

Αν και οι εποχές που απολάμβανε την άνευ όρων αγάπη του κοινού έχουν προ πολλού περάσει, η περσόνα του Μάικλ Τζάκσον, ακόμα και μετά από δεκαετίες αποκαθήλωσης της προσωπικότητάς του, ακόμα αντέχει σαν «ιδέα».

Τι μεγέθη πρέπει να φτάσει μία προσωπικότητα όπως ο Βασιλιάς της Ποπ, ώστε να θεωρείται όχι απλά καταξιωμένος καλλιτέχνης, αλλά ένα «ρεύμα» από μόνος του; Η παρακαταθήκη του είναι τέτοια, ώστε ακόμα και «συνοικιακοί» αρτίστες βγάζουν τα προς το ζην, απλά και μόνο υποδυόμενοι τον Τζάκσον ως μιμητές.

Ακόμα όμως και ο Μάικλ Τζάκσον έπρεπε να ξεκινήσει από κάπου. Σε σχετικά αφιερώματα, έχουμε ακούσει πάμπολες φορές για το πώς ξεχώρισε μέσα από τους Jackson 5, και το πως η καταπιεστική φιγούρα του σκληρού πατέρα του τόσο τον «έσπρωξε», όσο και τον διαμόρφωσε.

Λίγοι όμως μιλούν για τον άνθρωπο που άναψε μία «σπίθα» στα μάτια του νεαρού Μάικλ όταν, μόλις στα 16 του χρόνια, επηρέασε τα πάντα από την γκαρνταρόμπα του, μέχρι τον χαρακτηριστικό του χορό.

Bob Fosse: Αυτός που «αντέγραψε» o Μάικλ Τζάκσον

Ο Bob Fosse (Μπομπ Φόσι), (γεννηθείς Robert Louis Fosse) ήταν Αμερικανός χορογράφος, χορευτής, ηθοποιός και σκηνοθέτης. Είναι γνωστός για το έργο του στη σκηνή και την οθόνη και ήταν αναμφισβήτητα η πιο επιδραστική προσωπικότητα του τζαζ χορού στον εικοστό αιώνα.

Έλαβε πολυάριθμες διακρίσεις, όπως ένα βραβείο Όσκαρ, ένα βραβείο BAFTA, τρία βραβεία Primetime Emmy, εννέα βραβεία Tony και τον Χρυσό Φοίνικα.

Ο Fosse ήταν ήδη επιδραστικός λοιπόν στο πεδίο του χορού, αλλά ήταν ένας από τους λιγότερο σημαντικούς ρόλους του, που θα γινόταν ιστορικός για την ποπ σκηνή.

Στην κινηματογραφική μεταφορά «The Little Prince», του 1974, φυσικά για τον «Μικρό Πρίγκηπα» του Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ, εμφανίζεται για μερικά λεπτά στον ρόλο του «Φιδιού», εκτελώντας μία χορογραφία που μοιάζει να βγήκε από...το Smooth Criminal.

Στο συνολάκι του «βγάζουν μάτι» τα στοιχεία που θα καθόριζαν κάποια από τα πιο εμβληματικά λουκ του Βασιλιά της Ποπ. Σχεδόν αποκλειστικά μαύρο, ξεκινώντας από ένα καπέλο τύπου bowler, μαύρο σακάκι και πουκάμισο με φρίλιες, μαύρο παντελόνι και παπούτσια.

Ακόμα πιο χτυπητές ήταν όμως οι χορευτικές κινήσεις που αναδείκνυε η λεπτοκαμωμένη του κοψιά. Κοφτά, απότομα τινάγματα στα χέρια και στα πόδια, υπερβολή στις πόζες, τέντωμα του κορμού, ακόμα και μία πρώιμη εκδοχή του Moonwalk.

Η σκηνή εικάζεται ότι άσκησε σημαντική επιρροή στα κοστούμια και τη χορογραφία του Μάικλ Τζάκσον, που ήταν μόλις 16 χρονών όταν κυκλοφόρησε η ταινία.

Ανεπίσημες πηγές θέλουν ο Μάικλ να κρατούσε σκηνοθετικές σημειώσεις για το «Smooth Criminal» στις οποίες έκανε άμεσα αναφορά στο στυλ του Fosse από την ταινία, και πως ανάλογη επιρροή τού άσκησε για το video clip του «Billie Jean» το 1982.

Σήμερα, ευρέως θεωρείται πως ο Fosse ήταν μία από τις πιο σημαντικές μορφές στην οικοδόμηση του θρύλου που λέγεται «Μάικλ Τζάκσον».