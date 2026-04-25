«Michael»: Οι αντιδράσεις της οικογένειας του Τζάκσον για τη βιογραφική ταινία που έχει διχάσει

Η νέα ταινία για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον έχει προκαλέσει ήδη τον διχασμό του κοινού πριν καν κυκλοφορήσει στη μεγάλη οθόνη των ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Με τον τίτλο Michael, η νέα ταινία αφηγείται την ιστορία του εμβληματικού τραγουδιστή μέχρι να εδραιωθεί ως «Βασιλιάς της Ποπ» και να κάνει sold out συναυλίες σε όλο τον κόσμο.

Ο ανιψιός του Τζάκσον, Τζάαφαρ, πρωταγωνιστεί στην ταινία ως τραγουδιστής, ενώ άλλα μέλη της οικογένειας Τζάκσον έχουν εκφράσει την άποψή τους για τη βιογραφική ταινία.

Η Πάρις Τζάκσον, κόρη του Μάικλ Τζάκσον και της Ντέμπι Ροόυ, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η ταινία αφηγείται μια ιστορία που δεν είναι αληθινή. Η Πάρις εμπλέκεται επίσης σε μια νομική διαμάχη με την περιουσία του πατέρα της για οικονομικά ζητήματα.

Έχει κατηγορήσει τους συνεκτελεστές της διαθήκης Τζον Μπράνκα και Τζον ΜακΚλείν για κακή οικονομική κρίση και έλλειψη διαφάνειας στα χρόνια που μεσολάβησαν από τον θάνατο του Τζάκσον.

Παράλληλα, λέγεται ότι η Πάρις περιέγραψε την ταινία ως «αποτυχημένη παραγωγή» κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο δικαστήριο νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με το TMZ.

Τον Αύγουστο του 2025, η Πάρις αποκάλυψε στον λογαριασμό της στο Instagram: «Διάβασα ένα από τα πρώτα προσχέδια του σεναρίου και έδωσα τις σημειώσεις μου για το τι ήταν ανέντιμο / δεν μου ταίριαζε και όταν δεν το αντιμετώπιζαν, συνέχισα τη ζωή μου».

Τι είπε η αδελφή και ο ανιψιός του τραγουδιστή για την ταινία

Η Λα Τόγια Τζάκσον, αδερφή του τραγουδιστή, διηγήθηκε μια λίγο διαφορετική ιστορία, καθώς δήλωσε στο The Hollywood Reporter ότι πίστευε ότι ήταν «πολύ σημαντικό» να συνεργαστεί για ταινία όλη η οικογένειά του.

«Πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι γνωρίζουν την ιστορία και διαβάζουν για διάφορα πράγματα, αλλά όταν εμπλέκεται η οικογένεια, μπορεί να πει ναι ή όχι», είπε.

Η Λα Τόγια χαρακτήρισε επίσης την ερμηνεία του Τζάαφαρ ως «Βασιλιά της Ποπ» ως «απολύτως φανταστική», καθώς μίλησε στο E! στην πρεμιέρα της βιογραφικής ταινίας.

Οι κριτικοί δεν αξιολογούν και πολύ θετικά την ταινία που αφορά τη ζωή του Τζάκσον, καθώς έχει λάβει βαθμολογία μόλις 38% στο Rotten Tomatoes μέχρι στιγμής.

Ο ανιψιός του τραγουδιστή του Billie Jean, ο Ταζ Τζάκσον, απάντησε σε αυτό, γράφοντας στο X: «Λυπάμαι, τα μέσα ενημέρωσης, δεν μπορείτε πλέον να ελέγχετε την αφήγηση για το ποιος πραγματικά ήταν ο Μάικλ Τζάκσον. Το κοινό έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει αυτήν την ταινία... θα αποφασίσει μόνο του. Και δεν μπορείτε να το χειριστείτε αυτό. Ανυπομονώ μέχρι κάποιοι κριτικοί να φάνε κοράκι. Και ναι, θα είμαι τόσο μικροπρεπής».