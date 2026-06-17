Βραδιές μουσικής στο Πυθαγόρειο: Μουσική δωματίου, τζαζ, chanson και τραγούδια της Μικράς Ασίας

Από τις 7 έως τις 14 Αυγούστου 2026, το Samos Young Artists Festival επιστρέφει στο αρχαίο θέατρο Πυθαγορείου, στη Σάμο, με ένα πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στη μουσική δωματίου, την τζαζ, τη chanson, τις μουσικές του κόσμου και τις παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου.

Το φεστιβάλ, που ιδρύθηκε το 2010 και έχει εξελιχθεί σε έναν διεθνή μουσικό θεσμό με σαφή καλλιτεχνική ταυτότητα, έχει καθιερώσει τη Σάμο σαν έναν δημιουργικό τόπο συνάντησης για νέους και διακεκριμένους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα υψηλών απαιτήσεων, ανοιχτό σε διαφορετικές μουσικές γλώσσες, εποχές και γεωγραφίες.

Οι Καλλιτεχνικοί Διευθυντές

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του Samos Young Artists Festival υπογράφουν ο διακεκριμένος τσελίστας Τιμόθεος Γαβριηλίδης-Πέτριν, α΄ τσέλο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και νικητής του διεθνούς διαγωνισμού Paulo Cello, και η διεθνούς φήμης πιανίστα Μάσα Ιλιάσοφ, με σημαντική καλλιτεχνική διαδρομή σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Κάθε χρόνο, η επιλογή των καλλιτεχνών και των έργων υπηρετεί έναν διπλό στόχο: να συστήσει στο κοινό εξαιρετικούς νέους μουσικούς από διαφορετικές χώρες και παραδόσεις, και να δημιουργήσει στη Σάμο έναν τόπο ακρόασης με διεθνή ορίζοντα.

Το Πυθαγόρειο

Ο αρχαιολογικός χώρος, η εγγύτητα με τη Μικρά Ασία, η ιστορία της Σάμου ως τόπου συνάντησης πολιτισμών και θαλάσσιων διαδρομών είναι μέρος της εμπειρίας στο μικρό αρχαίο θέατρο του Πυθαγορείου, κάτω από τον έναστρο ουρανό, τα πεύκα και με θέα τη θάλασσα τα νησιά και το Αιγαίο.

Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα 2026

Η φετινή διοργάνωση ανοίγει στις 7 Αυγούστου με τους Marion & Sobo Band και τη συναυλία "Songs on the Road", μια βραδιά με Gypsy Jazz, μουσικές του κόσμου και γαλλικά chanson.



Στις 8 Αυγούστου η συναυλία "Οι πολλαπλές όψεις της δεξιοτεχνίας" φέρνει στη σκηνή τον κλαρινετίστα Πέτρο Ανδρεάδη και τον πιανίστα Χρύσανθο Θεριανό σε ένα πρόγραμμα με έργα των Claude Debussy, Alexander Scriabin, Pablo de Sarasate και άλλων συνθετών αναδεικνύοντας το εύρος και τις εκφραστικές δυνατότητες του ρεπερτορίου για κλαρινέτο και πιάνο.

Η συναυλία περιλαμβάνει επίσης την παγκόσμια πρώτη εκτέλεση νέου έργου του Isaac Creager, συνθέτη του φετινού προγράμματος Young Composer in Residence, μιας συνεργασίας του Ιδρύματος Schwarz, του Curtis Institute of Music και του Ωδείου Αθηνών.



Στις 10 Αυγούστου, το κουαρτέτο εγχόρδων Opus 13 παρουσιάζει τη συναυλία "Σκανδιναβική φλόγα: Mendelssohn και Grieg". Οι Sonoko Miriam Welde, Edvard Erdal, Albin Uusijärvi και Daniel Thorell, με το Κουαρτέτο εγχόρδων σε λα ελάσσονα, op. 13 του Felix Mendelssohn Bartholdy και το Κουαρτέτο εγχόρδων αρ. 1 σε σολ ελάσσονα του Edvard Grieg, φέρνουν στο φεστιβάλ τη ρομαντική ένταση και τη Σκανδιναβική δραματικότητα.



Στις 11 Αυγούστου η Evelyne Berezovsky παρουσιάζει τη συναυλία "Νυχτερινές φαντασίες" για σόλο πιάνο με έργα των Sergei Rachmaninoff και Maurice Ravel. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις Παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Corelli, έργο 42, μεταγραφές για πιάνο του Ραχμάνινοφ και το Gaspard de la nuit, ένα από τα σημαντικότερα έργα της πιανιστικής φιλολογίας του 20ού αιώνα.



Στις 12 Αυγούστου ο πιανίστας Mathis Picard και η ντράμερ Zoe Pascal παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που φέρνει σε διάλογο την ιστορία της τζαζ με τη σύγχρονη δημιουργία. Έργα των Willie “The Lion” Smith, Duke Ellington, Thelonious Monk και Irving Mills συνυπάρχουν με πρωτότυπες συνθέσεις του Mathis Picard σε μια βραδιά που συνδυάζει τη σύγχρονη δημιουργία με το κλασικό τζαζ ρεπερτόριο



Στις 13 Αυγούστου η συναυλία "Στην καρδιά του Ρομαντισμού" συγκεντρώνει έργα των Alexander Scriabin, Sergei Rachmaninoff, Pyotr Ilyich Tchaikovsky και Anton Arensky με ερμηνευτές τον Γιώργο Μπάνο στο βιολί, τον Ευριπίδη Σαμαρά στο βιολοντσέλο και την Αγάπη Τριανταφυλλίδη στο πιάνο. Το πρόγραμμα αναδεικνύει τις διαφορετικές πτυχές της ρωσικής μουσικής γραφής στα τέλη του 19ου αιώνα.



Στις 14 Αυγούστου το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με τη συναυλία "ΦΩΣ" με την Ερήνη στο τραγούδι τη Σοφία Ευκλείδου στο τσέλο και τον Γιώργο Κοντογιάννη στην κρητική λύρα. Η παράσταση προσεγγίζει τον φόβο ως ιστορική και κληρονομημένη πραγματικότητα διαμορφωμένη από την εμπειρία των προσφύγων της Μικράς Ασίας μετά το 1923 και το συλλογικό τραύμα της εκτόπισης και της απώλειας που μεταφέρεται μέσα στις γενιές. Το «Φως» εστιάζει επίσης στον φόβο της διαφορετικότητας και της απώλειας ταυτότητας όπως αυτός εκδηλώνεται στην εμπειρία της προσφυγιάς και στις κοινωνίες υποδοχής. Μέσα από τραγούδι και αφήγηση η παράσταση δίνει φωνή σε ιστορίες μνήμης και εκτοπισμού προσεγγίζοντας τον φόβο ως κοινή ανθρώπινη εμπειρία που μετασχηματίζεται μέσα στον χρόνο.



Με επτά βραδιές που διασχίζουν διαφορετικά ρεπερτόρια, εποχές και μουσικές παραδόσεις, το Samos Young Artists Festival 2026 επιβεβαιώνει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του: ένα φεστιβάλ μικρής κλίμακας αλλά μεγάλης καλλιτεχνικής εμβέλειας, που επενδύει στην ποιότητα της ακρόασης, στην εγγύτητα ανάμεσα στους μουσικούς και το κοινό, και στη συνάντηση νέων φωνών με έργα και παραδόσεις που εξακολουθούν να παράγουν νόημα.

Ίδρυμα Schwarz

Το Ίδρυμα Schwarz είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός φορέας που από το 2011 προάγει τη διαπολιτισμική ανταλλαγή μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με έμφαση στη σύγχρονη τέχνη, την έρευνα, την ιστορία και τον στοχασμό. Μέσα από εκθέσεις, φεστιβάλ, υποτροφίες, διαλέξεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, ενισχύει την παρουσία της Ελλάδας στον διεθνή πολιτιστικό διάλογο.