Brit Awards 2026: Οι γυναίκες καλλιτέχνιδες «σαρώνουν» τις υποψηφιότητες

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα συζήτησης στα φετινά Brit Awards ήταν η εκπροσώπηση, αφού σχεδόν το 70% των φετινών υποψηφίων είναι γυναίκες και non-binary.

Brit Awards
Brit Awards | Getty
Οι γυναίκες στην pop μουσική κυριαρχούν στις υποψηφιότητες για τα Βrit Awards 2026. Συγκεκριμένα, Λίλι Άλεν, Ολίβια Ντιν, Λόλα Γιούνγκ και JADE προτείνονται στις βασικές κατηγορίες των φετινών βραβειών, που θα διεξαχθούν στις 28 Φεβρουαρίου στο Co-Op Live Arena στο Μάντσεστερ.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί εκτός Λονδίνου, για πρώτη φορά στην ιστορία της απονομής. Η τελετή είναι μία από τις σημαντικότερες στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού βραβεύει τους κορυφαίους-δημοφιλείς καλλιτέχνες της χώρας. 

ΜΟΥΣΙΚΗ