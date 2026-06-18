Dara: Η απονομή - έκπληξη από την Panik Records στη σκηνή των Mad VMA 2026

Η DARA, η παγκοσμίου φήμης Νο. 1 pop star της Βουλγαρίας και νικήτρια της Eurovision 2026, τιμήθηκε από την Panik Records για τη σαρωτική επιτυχία που σημειώνει στην Ελλάδα.

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, απένειμε στη DARA χρυσή πλακέτα για το super hit «BANGARANGA», το νικητήριο τραγούδι της Eurovision, το οποίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα με την υποστήριξη της Panik Records και έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια streams, παραμένοντας στο no1 των digital charts της χώρας μας επί σειρά εβδομάδων.

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Η φετινή νίκη στη Eurovision φέρει και έντονη ελληνική σφραγίδα. Είκοσι ένα χρόνια μετά την ιστορική νίκη της Έλενας Παπαρίζου με το «My Number One», ο Δημήτρης Κοντόπουλος γίνεται ο επόμενος Έλληνας δημιουργός που συνδέει το όνομά του με το νικητήριο τραγούδι του διαγωνισμού, καθώς είναι ένας εκ των συνθετών και παραγωγών του «BANGARANGA», προσθέτοντας μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση στην πολυετή και επιτυχημένη πορεία του.

Η απονομή έγινε στη σκηνή των φετινών Mad VMA, όπου η DARA πραγματοποίησε ένα «εκρηκτικό» act, με τους χιλιάδες θεατές να την αποθεώνουν.

Το «BANGARANGA» διαγράφει εντυπωσιακή διεθνή πορεία, με παρουσία στο Top 10 του Spotify σε 21 χώρες, ενώ έφτασε και στο Νο. 12 του Global Spotify Chart.

Παράλληλα, κατέκτησε την κορυφή των charts σε 11 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ισλανδία, η Λιθουανία, η Σουηδία, η Ελβετία και η Ουκρανία, ενώ σε χώρες, όπως η Ελλάδα και η Λετονία, κατέκτησε τη δεύτερη θέση.

Η τεράστια επιτυχία του Νο. 1 single της πολυεπιτυχημένης DARA δεν σταματάει εκεί, καθώς το «BANGARANGA» βρέθηκε στην κορυφή των Digital Singles Chart στην Ελλάδα και συγκαταλέχθηκε στο Top 3 του παγκόσμιου Genius Top Songs Chart, αποτελώντας το μοναδικό single εκτός του νέου album του Drake που βρέθηκε στις κορυφαίες θέσεις.

Το απόλυτο hit «BANGARANGA» εκτός από διακεκριμένο Έλληνα συνθέτη και παραγωγό Δημήτρη Κοντόπουλο συνυπογράφουν η ίδια η DARA, ο πολυβραβευμένος Ρουμάνος hitmaker Monoir και η Νορβηγίδα δημιουργός Anne Judith Stokke Wik, γνωστή για τις επιτυχημένες συνεργασίες της στον χώρο της K-Pop.