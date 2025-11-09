Δεν παρέστη ο Νότης Σφακιανάκης στην αποτέφρωση της συζύγου του Κίλι: Είχε αφήσει σημείωμα πριν τον θάνατό της

Σε στενό οικογενειακό κύκλο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (8/11) στη Ριτσώνα η τελετή αποτέφρωσης της Κίλι Σφακιανάκη, συζύγου του Νότη Σφακιανάκη, η οποία «έφυγε» από τη ζωή στις 2 Νοεμβρίου σε ηλικία 62 ετών, ημέρα γενεθλίων του τραγουδιστή.

Η ίδια η Κίλι Σφακιανάκη, είχε εκδηλώσει με σημείωμα που είχε γράψει πριν τον θάνατό της, την τελευταία της επιθυμία να αποτεφρωθεί.

Ο Νότης Σφακιανάκης με την Κίλι και τα παιδιά τους, Απόλλωνα & Αφροδίτη το 2007 | NDP

Σύμφωνα με το «Καλύτερα δεν Γίνεται» και τη Ναταλία Γερμανού, περίπου εκατό άτομα βρέθηκαν στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, αποχαιρετώντας τη σε μια τελετή γεμάτη συγκίνηση.

Παρόντες ήταν συγγενείς και φίλοι, μεταξύ αυτών και η οικογένειά της που ταξίδεψε από την Αγγλία.

Ο Νότης Σφακιανάκης, σύμφωνα με το Star, δεν έδωσε το «παρών». Αν και οι λόγοι δεν έγιναν γνωστοί, η απουσία του σχολιάστηκε έντονα, δεδομένου ότι ήταν παντρεμένοι 41 χρόνια.

Τα δίδυμα παιδιά του ζευγαριού, Απόλλωνας κι Αφροδίτη, μίλησαν με λόγια καρδιάς για τη μητέρα τους, ενώ στην αίθουσα προβλήθηκαν φωτογραφίες από στιγμές της οικογένειας. Επιπλέον, ακούστηκαν και παίχτηκαν στο πιάνο τραγούδια, τα οποία είχε ζητήσει η ίδια στο σημείωμα που άφησε.

Ο Νότης Σφακιανάκης και η σύζυγός του Κίλι το 2007 | NDP

Ο Νότης κι η Κίλι γνωρίστηκαν το 1984 στην Κω, όπου εκείνη εργαζόταν ως ξεναγός. Η έλξη ήταν άμεση και το 1991 ένωσαν τις ζωές τους με γάμο, δημιουργώντας την οικογένεια που τόσο αγαπούσαν. Παρότι ο τραγουδιστής τα τελευταία χρόνια έχει αποσυρθεί από τη δημοσιότητα, σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε μιλήσει με τρυφερότητα για τη σύζυγό του, τονίζοντας: «Η μάνα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη… Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει».

