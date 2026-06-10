Διήμερη συναυλία «δυναμίτης» με ΛΕΞ, Bloody Hawk και όλη την ραπ σκηνή - Πώς να κλείσεις εισιτήριο

Το Flame Music Festival φέρνει τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής ραπ σκηνής, διοργανώντας διήμερη συναυλία στις 20 και 21 Ιουνίου, στο Telekom Center Athens.

Το Flame μας άφησε άφωνους, όταν ανακοίνωσε πως headliners του φεστιβάλ θα είναι ο ΛΕΞ και ο Bloody Hawk, τα δύο μεγαλύτερα ονόματα της urban σκηνής.



Το line - up περιλαμβάνει ονόματα όπως: Rack, Dani Gambino, Snik, Light, Trannos, Sadam, Hatemost, Vlospa, Fly Lo, Strat, Ricta, Ivan Greko, Above The Hood, Moose, Mikros Kleftis, Hgemonas, Tsaki, Arab, Sidarta, Kidd, Hermes, XRS, Daima, Bres, Trouf, Mente Fuerte, Bossikan, Thug Slime, Diff, Donn, Dirty Harry, Yolte, LikeBoss, Ghetto Queen και Benzy.



Το Flame, το μεγαλύτερο urban μουσικό γεγονός που έχει γίνει στη χώρα μας, θα φιλοξενήσει τα πιο επιδραστικά και δημοφιλή ονόματα της ελληνικής rap/ trap μουσικής σκηνής, ενώνοντας διαφορετικούς ήχους, κοινά και γενιές σε ένα φεστιβάλ που δεν έχει ξαναγίνει σε αυτή την κλίμακα.

Την παρουσίαση αναλαμβάνουν οι Gio Kay και Marigona. Παράλληλα, στο φεστιβάλ θα συμμετέχουν γνωστοί influencers, TikTokers και YouTubers, ανάμεσά τους οι Alexandros Kopsialis, Its Only Skillz, Dr Xtapodias, V Nakis, Vaggelis Batarlis, Gkougkou, Marikelly, Cholidou και Anesiadou.

Η παραγωγή του Flame Music Festival έχει σχεδιαστεί σε διεθνή πρότυπα. Το κοινό θα απολαύσει ένα επιβλητικό 360 stage, με LED οθόνες, visuals, ειδικό pyramid-inspired σκηνικό με πλάτος 14 μέτρα και ύψος 4 μέτρα, προσφέροντας μια εμπειρία που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού.

Το Flame Music Festival έχει ήδη κερδίσει τη στήριξη ισχυρών προσώπων και κοινοτήτων, ανάμεσά τους τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, καθώς και δύο από τις μεγαλύτερες rap/ trap σελίδες της χώρας.



Εισιτήρια είναι διαθέσιμα εδώ, αλλά και στα φυσικά καταστήματα Public.