Το «Not Like Us» και ο Kendrick Lamar κερδίζουν και στη Δικαιοσύνη: Ο Drake χάνει την αγωγή

Η δικαστική διαμάχη του Drake με την Universal Music Group (UMG) για το τραγούδι «Not Like Us» του Kendrick Lamar έλαβε τέλος – τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό.

Ομοσπονδιακή δικαστής στις ΗΠΑ απέρριψε την αγωγή του Καναδού ράπερ για συκοφαντική δυσφήμηση, κρίνοντας ότι οι στίχοι του Lamar, που τον χαρακτήριζαν, δεν συνιστούν αντικειμενική δήλωση αλλά «υπερβολική άποψη» στο πλαίσιο μιας καλλιτεχνικής ραπ μάχης.

Η δικαστής Jeannette A. Vargas τόνισε ότι ένας «λογικός ακροατής» δεν θα μπορούσε να εκλάβει τους στίχους ως πραγματικά γεγονότα, αλλά ως μέρος ενός «καυστικού πολέμου λέξεων» που χαρακτήρισε «ίσως την πιο διαβόητη μάχη στην ιστορία της ραπ».

Η UMG, που εκπροσωπεί και τους δύο καλλιτέχνες, δήλωσε ικανοποιημένη με την απόφαση, ενώ ο Drake δεν έχει ακόμη σχολιάσει. Οι δικηγόροι του πάντως αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο έφεσης.

Το χρονικό της διαμάχης

Για να κατανοήσει κανείς τη σημασία της πρόσφατης δικαστικής απόφασης, χρειάζεται να θυμηθεί πώς ξεκίνησε η θρυλική αυτή διμάχη. Την άνοιξη του 2024, ο Kendrick Lamar άναψε τη σπίθα μέσα από το κομμάτι «Like That», αμφισβητώντας ανοιχτά το αφήγημα ότι μαζί με τον Drake και τον J. Cole αποτελούν τη «Μεγάλη Τριάδα» της ραπ.

Η πρόκληση δεν έμεινε αναπάντητη. Ο Drake απάντησε με το «Push Ups» και στη συνέχεια με το «Taylor Made Freestyle», ένα κομμάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς περιλάμβανε AI-παραγόμενες φωνές των Tupac και Snoop Dogg.

Ο Lamar, όμως, δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Με μια σειρά από κομμάτια όπως το «Euphoria» και το «6:16 in LA», και κυρίως με το εκρηκτικό «Not Like Us», πέρασε στην αντεπίθεση με στίχους που έγιναν αμέσως viral.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε με αυτό το τελευταίο τραγούδι, το οποίο ο δικαστής χαρακτήρισε αργότερα ως «το μεταφορικό θανατηφόρο χτύπημα». Το «Not Like Us» σάρωσε στα charts, κατέκτησε πέντε Grammy, αναδείχθηκε στο πιο πολυσυζητημένο κομμάτι του 2024 και εκτόξευσε τη δημοτικότητα του Lamar με την εκρηκτική εμφάνισή του στο Super Bowl του 2025.

Συνολικά, η διαμάχη περιλάμβανε εννέα diss tracks, με τις προσβολές να ξεκινούν από το στυλ και το μέγεθος παπουτσιού, για να φτάσουν μέχρι κατηγορίες απιστίας και προσωπικές επιθέσεις. Ήταν μια μάχη που ξεπέρασε τα όρια της μουσικής και εξελίχθηκε σε πολιτισμικό φαινόμενο, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της χιπ χοπ.

