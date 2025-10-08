Μενού

Δημήτρης Ζερβουδάκης και Σπύρος Γραμμένος για 4 Σάββατα στον Σταυρό του Νότου

Δημήτρης Ζερβουδάκης και Σπύρος Γραμμένος και μας προσκαλούν στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ & ΣΠΥΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης συναντά τον Σπύρο Γραμμένο και μας προσκαλούν για 4 Σάββατα, 25 Οκτωβρίου και 1, 8 και 15 Νοεμβρίου, στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου!

Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ένας από τους πιο σημαντικούς τραγουδοποιούς με τραγούδια σταθμούς στην ελληνική μουσική σκηνή και ο Σπύρος Γραμμένος γνωστός για την αυθεντικότητά του και την ικανότητά του να συνδυάζει την τέχνη με την κοινωνική του συνείδηση ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν από τους πιο ενδιαφέροντες συνδυασμούς του φετινού χειμώνα.

Δημήτρης Ζερβουδάκης

Τραγούδια του Δημήτρη όπως τα «Ανείπωτα», «Γράμμα σ’ έναν ποιητή», «Βαριά ποτά βαριά τσιγάρα», «Πλατεία Ναυαρίνου» συμβαδίζουν με τα τραγούδια του Σπύρου όπως τα «Κουκουλοφόρος», «Το όνομά μου είν’ το δικό σου», «Έπεσα απ’ τα σύννεφα» και παρέα με διασκευές κοινών αγαπημένων τους τραγουδιών θα μας παρουσιάσουν ένα ολοκαίνουργιο live που θα συζητηθεί! Φυσικά δεν θα λείψει και το χιούμορ, στοιχείο που χαρακτηρίζει και τους καλλιτέχνες πάνω στη σκηνή.

Σπύρος Γραμμένος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ
&
ΣΠΥΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

Για 4 Σάββατα στο Σταυρό του Νότου

Κεντρική Σκηνή

25 Οκτωβρίου
1, 8 & 15 Νοεμβρίου

 Ώρα έναρξης: 22:30


Εισιτήρια: more.com

