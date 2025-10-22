Διονύσης Σαββόπουλος: «Έχω παίξει αυλό στους δρόμους του Μιλάνο, είχα εισοδηματάκι, αλλά η αστυνομία...»

Τον Δεκέμβριο του 2023, λίγο πριν την Πρωτοχρονιά, ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν καλεσμένος στους «Πρωταγωνιστές» του Alpha με τον Σταύρο Θεοδωράκη και μεταξύ των ερωτήσεων που είχε κάνει τότε ο δημοσιογράφος στον αγαπημένο τραγουδοποιό ήταν και εάν έχει παίξει ποτέ στον δρόμο με το καπέλο γυρισμένο ανάποδα.

Η απάντηση του Διονύση Σαββόπουλου ήταν καταφατική και μέσω αυτής φάνηκε και η μεγάλη εκτίμηση που είχε στους καλλιτέχνες του δρόμου.

Διαβάστε ακόμα - Διονύσης Σαββόπουλος: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση λίγους μόλις μήνες πριν τον θάνατό του

«Έχω παίξει αυλό στους δρόμους του Μιλάνο, είχα εισοδηματάκι, αλλά η αστυνομία...», είπε αρχικά ο αγαπημένος καλλιτέχνης για να προσθέσει:

«Με συγκινεί πάρα πολύ η μουσική του δρόμου. Πολύς κόσμος δεν καταλαβαίνει. Νομίζει ότι είναι λίγο σα ζητιάνοι. Όχι, έχουν μεγάλη αξιοπρέπεια μέσα τους».

«Και το τσίρκο με τρελαίνει, από μικρό παιδί. Όταν με πρωτοπήγαν χάζεψα σαν πιτσιρικάς. Ακροβάτες, η υπερυψωμένη ορχήστρα, άλογα, μεθυστικό πράγμα», εξομολογήθηκε γυρνώντας τον χρόνο πίσω.

«Με τον Τζίμη τον Τίγρη συνεργαζόμασταν μαζί στο Κύτταρο. Λύγιζε σίδερα, κατάπινε φωτιές, τον είχαμε στο πρόγραμμα και διάφοροι κουλτουριάρηδες - δήθεν έξυπνοι, τον πείραζαν και τον κορόιδευαν και εκείνος έλεγε: "η σιωπή μου προς απάντησή σας".

Οι καλλιτέχνες του δρόμου έχουν λιακάδα μέσα τους, εγώ τους σέβομαι πάρα πολύ», είχε εξομολογηθεί στην εκπομπή του Alpha o Διονύσης Σαββόπουλος.