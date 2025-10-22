Μενού

Διονύσης Σαββόπουλος: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση λίγους μόλις μήνες πριν τον θάνατό του

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Διονύση Σαββόπουλου λίγους μόλις μήνες πριν τον θάνατό του.

Reader symbol
Newsroom
Άσπα Σαββοπούλου - Διονύσης Σαββόπουλος
Άσπα Σαββοπούλου - Διονύσης Σαββόπουλος | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
  • Α-
  • Α+

Συγκίνηση προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες Τρίτη (21/10) σε ηλικία 81 ετών.

Τις τελευταίες ημέρες ο Διονύσης Σαββόπουλος νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο μετά από επιδείνωση της κατάστασής του νοσηλευόταν, ενώ έδινε μάχη με τον καρκίνο από το 2021. 

Διαβάστε ακόμα: Δημοσία δαπάνη το Σάββατο η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών

Τον περασμένο Μάιο, μόλις πέντε μήνες πριν τον θάνατό του, ο αγαπημένος τραγουδοποιός είχε δώσει το «παρών» στο Μουσείο Μπενάκη για την προβολή του ντοκιμαντέρ του Λάκη Παπαστάθη, «Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος».

Αυτή έμελλε να είναι η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Διονύση Σαββόπουλου, τον οποίο εκείνη τη βραδιά συνόδευε η σύζυγός του, Άσπα Σαββοπούλου.

Μάλιστα, μιλώντας για τον Λάκη Παπαστάθη, ο Διονύσης Σαββόπουλος τον είχε χαρακτηρίσει «πολύ χαμηλόφωνο, διακριτικό και ευγενή».

Άσπα Σαββοπούλου - Διονύσης Σαββόπουλος
Άσπα Σαββοπούλου - Διονύσης Σαββόπουλος | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Διονύσης Σαββόπουλος
Διονύσης Σαββόπουλος | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Διονύσης Σαββόπουλος
Διονύσης Σαββόπουλος | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Διονύσης Σαββόπουλος-Υβόννη Μαλτέζου-Σταμάτης Φασουλής-Άγγελος Παπαδημητρίου
Διονύσης Σαββόπουλος-Υβόννη Μαλτέζου-Σταμάτης Φασουλής-Άγγελος Παπαδημητρίου | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Διονύσης Σαββόπουλος-Υβόννη Μαλτέζου-Σταμάτης Φασουλής
Διονύσης Σαββόπουλος-Υβόννη Μαλτέζου-Σταμάτης Φασουλής | Διονύσης Σαββόπουλος-Υβόννη Μαλτέζου-Σταμάτης Φασουλής

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE