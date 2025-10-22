Διονύσης Σαββόπουλος: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση λίγους μόλις μήνες πριν τον θάνατό του

Συγκίνηση προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες Τρίτη (21/10) σε ηλικία 81 ετών.
Τις τελευταίες ημέρες ο Διονύσης Σαββόπουλος νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο μετά από επιδείνωση της κατάστασής του νοσηλευόταν, ενώ έδινε μάχη με τον καρκίνο από το 2021.
Διαβάστε ακόμα: Δημοσία δαπάνη το Σάββατο η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών
Τον περασμένο Μάιο, μόλις πέντε μήνες πριν τον θάνατό του, ο αγαπημένος τραγουδοποιός είχε δώσει το «παρών» στο Μουσείο Μπενάκη για την προβολή του ντοκιμαντέρ του Λάκη Παπαστάθη, «Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος».
Αυτή έμελλε να είναι η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Διονύση Σαββόπουλου, τον οποίο εκείνη τη βραδιά συνόδευε η σύζυγός του, Άσπα Σαββοπούλου.
Μάλιστα, μιλώντας για τον Λάκη Παπαστάθη, ο Διονύσης Σαββόπουλος τον είχε χαρακτηρίσει «πολύ χαμηλόφωνο, διακριτικό και ευγενή».
