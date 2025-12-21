10 κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια εάν δεν αντέχεις άλλο το All I Want For Christmas Is You

Μία ανάσα πριν από τα Χριστούγεννα και για άλλη μια χρονιά το All I Want For Christmas Is You της Μαράια Κάρεϊ (Mariah Carey) παίζει πολύ ήδη από τις αρχές του Νοεμβρίου ακόμα και ως «χαλί» σε ρεπορτάζ δελτίων ειδήσεων.

Πολλοί το απολαμβάνουν, ενώ άλλοι μετράνε αντίστροφα για την Πρωτοχρονιά που ο «ύμνος των Χριστουγέννων» θα ξαναμπεί στον... πάγο μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή μαζί με την ερμηνεύτριά του, όπως θα έλεγε και ένας πιο κακοπροαίρετος.

Εάν λοιπόν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία και δεν αντέχεις να ακούς άλλο All IK Want For Christmas Is You, ακολουθούν δέκα ξένα αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που μπορούν να λειτουργήσουν σαν εναλλακτικές προτάσεις.

Τα πέντε πρώτα κυκλοφόρησαν από το 2000 και μετά, ενώ τα άλλα πέντε είναι από τα πλέον κλασικά και θα σε ταξιδέψουν στα '50s και '60s, τη «χρυσή εποχή», όπως την αποκαλούν, των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών.

Britney Spears - My Only Wish

Έτος κυκλοφορίας: 2000

Στο peak της της δημοφιλίας της και όταν όλος ο πλανήτης τραγουδούσε και χόρευε το Oops I Did It Again, η Britney Spears (Μπρίτνεϊ Σπίαρς) ηχογράφησε το My Only Wish (This Year), το οποίο περιλαμβανόταν στο άλμπουμ Platinum Christmas που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2000.

Το άλμπουμ περιλάμβανε 16 χριστουγεννιάτικα τραγούδια ερμηνευμένα από πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες, όπως - μεταξύ άλλων - Γουίτνεϊ Χιούστον, Τόνι Μπράξτον, Κριστίνα Αγκιλέρα, NSYNC, Backstreet Boys και άλλους, ενώ με την πάροδο των χρόνων το My Only Wish έχει γίνει σιγά σιγά και αυτό «κλασικό».

Kelly Clarkson - Underneath the Tree

Έτος κυκλοφορίας: 2013

Για πολλούς χρήστες σε social media το Underneath The Tree θεωρείται το επόμενο All I Want For Christmas Is You, αφού είναι εξίσου ρυθμικό και αν μη τι άλλο σε βάζει με το παραπάνω στο εορταστικό κλίμα.

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2013 και ήταν το πρώτο single από το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ της Kelly Clarkson (Κέλλυ Κλάρκσον). Το έγραψε η ίδια μαζί με τον παραγωγό του άλμπουμ, ενώ όταν είχε κυκλοφορήσει, το τραγούδι τρύπωσε κατευθείαν στο Τοπ-10 και Τοπ-20 αρκετών χωρών ανά τον κόσμο.

Ed Sheeran & Elton John - Merry Christmas

Έτος Κυκλοφορίας: 2021

Το Merry Christmas είναι γραμμένο από τους Ed Sheeran (Εντ Σίραν) & Elton John (Έλτον Τζον) μετά από πρόταση του δεύτερου στον πρώτο να συνεργαστούν και να ηχογραφήσουν μαζί ένα τραγούδι. Και αυτό το single μπήκε στο Τοπ-10 και Τοπ-20 πολλών χωρών ανά τον κόσμο, ενώ σε ορισμένες από αυτές έγινε χρυσό και πλατινένιο.

Μάλιστα, όταν οι δύο καλλιτέχνες ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του τον Νοέμβριο του 2021, είχαν τονίσει ότι όλα τα έσοδα στο Ηνωμένο Βασίλειο θα διατεθούν για δωρεές στο Ed Sheeran Suffolk Music Foundation και στο Elton John AIDS Foundation.

Kylie Minogue - Santa Baby

Έτος Κυκλοφορίας: 2000 / 2015

Τον Νοέμβριο του 2015 η Κylie Minogue (Κάιλι Μινόγκ) κυκλοφόρησε το πρώτο της χριστουγεννιάτικο άλμπουμ με τίτλο Kylie Christmas και το Santa Baby ήταν ένα από τα τραγούδια που περιείχε.

Βέβαια, να σημειώσουμε ότι το τραγούδι το είχε ηχογραφήσει ήδη από το 2000 και είχε κυκλοφορήσει μέσα από το single Please Stay με την Κάιλι Μινόγκ να κατορθώνει να βάλει τη δική της σφραγίδα σε ένα τραγούδι που είχε ταυτιστεί με την Eartha Kitt, η οποία το είχε ερμηνεύσει το μακρινό 1953.

Michael Bublé - Mis Deseos / Feliz Navidad (ft. Thalia)

Έτος Κυκλοφορίας: 2011

Τον Οκτώβριο του 2011 ο Michael Bublé κυκλοφόρησε το άλμπουμ Christmas, το οποίο είναι ένα από τα πλέον επιτυχημένα της καριέρας του και περιλαμβάνει πολλά «κλασικά» χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ερμηνευμένα με τον δικό του τρόπο και δίνοντάς τους νέο αέρα.

Μεταξύ αυτών ήταν και το Mis Deseos / Feliz Navidad, το οποίο έκανε ντουέτο με τη Λατίνα σταρ, Ταλία που γνωρίσαμε στα '90s ως Μαριμάρ, Μαρία της Γειτονιάς, Ροζαλίντα στις ομώνυμες τηλενουβέλες, αλλά ταυτόχρονα έχει κάνει ρεκόρ πωλήσεων και είναι μία από τις τοπ σε πωλήσεις Λατίνες τραγουδίστριες.

Dean Martin - Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Έτος Κυκλοφορίας: 1959

Αν και ο Dean Martin (Ντιν Μάρτιν) δεν είναι ο πρώτος που ερμήνευσε το Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!, η δική του εκδοχή είναι η πιο διάσημη και κυκλοφόρησε το 1959 στο άλμπουμ A Winter Romance, ενώ επανακυκλοφόρησε το 1966 στο άλμπουμ The Dean Martin Christmas Album.

Όλα αυτά τα χρόνια έχει μπει στο Τοπ-10 αμέτρητων χωρών ανά τον κόσμο, ενώ και στην Ελλάδα έχει φτάσει στην τέταρτη θέση, σύμφωνα με την IFPI Ελλάδας, έχοντας ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια streams.

Bing Crosby - White Christmas

Έτος Κυκλοφορίας: 1942

Το White Christmas με τη φωνή του Bing Crosby (Μπινγκ Κρόσμπι) ακούστηκε για πρώτη φορά το 1942 στο μιούζικαλ Holiday Inn, αγαπήθηκε αμέσως από τον κόσμο περισσότερο από τα υπόλοιπα τραγούδια της ταινίας και ήδη από τα '40s έγινε «κλασικό» με το ενδιαφέρον του κοινού να ανανεώνεται από τότε κάθε χρόνο.

Πλέον, σύμφωνα με το Billboard και το Βιβλίο Γκίνες, πρόκειται για το χριστουγεννιάτικο single με τις περισσότερες πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για το single με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών, έχοντας πουλήσει περισσότερα από 50 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Frank Sinatra - Santa Claus Is Coming to Town

Έτος Κυκλοφορίας: 1948

Πάρα πολλοί τραγουδιστές έχουν πει το Santa Claus Is Coming To Town, αλλά ίσως η πιο διάσημη εκτέλεση είναι αυτή του Frank Sinatra (Φρανκ Σινάτρα), ο οποίος το ηχογράφησε τον Δεκέμβριο του 1947, ενώ το κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1948 ως μέρος του άλμπουμ του, Christmas Songs by Sinatra.

Βέβαια, το τραγούδι ήταν ήδη γνωστό από τα μέσα της δεκαετίας του '30 από άλλη εκτέλεση, ενώ το 2004 έπαιξε και στην ταινία «Το Πολικό Εξπρές» συστήνοντάς το και σε μικρά παιδιά που δεν το γνώριζαν.

The Ronettes - Sleigh Ride

Έτος Κυκλοφορίας: 1963

Το Sleigh Ride από το γυναικείο συγκρότημα The Ronettes δεν μπήκε στα charts αμέσως, όπως τα παραπάνω, όταν κυκλοφόρησε και αυτό γιατί το άλμπουμ με τίτλο A Christmas Gift for You from Phil Spector στο οποίο περιλαμβανόταν κυκλοφόρησε στις 22 Νοεμβρίου 1963, τη μέρα που δολοφονήθηκε ο Τζον Κένεντι.

Έτσι, το τραγούδι χάθηκε, αλλά μπήκε τελικά στα charts όταν επανακυκλοφόρησε το 1972 και θεωρείται πλέον κλασικό, όπως και πολλά άλλα τραγούδια από το συγκεκριμένο άλμπουμ.

Andy Williams - It's The Most Wonderful Time Of The Year

Έτος Κυκλοφορίας: 1963

Ούτε το It's The Most Wonderful Time Of The Year του Andy Williams (Άντι Ουίλιαμς) έγινε αμέσως επιτυχία όταν κυκλοφόρησε το 1963. Μάλιστα, έπρεπε να περάσουν 44 χρόνια για να βγει ως single στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά από τότε κάθε χρόνο μπαίνει σταθερά σε διάφορα charts ανά τον κόσμο την περίοδο των Χριστουγέννων.

Το peak του μέχρι στιγμής ήταν το 2020 όταν ανέβηκε στην πέμπτη θέση του US Billboard Hot 100 και το 2021 όταν βρέθηκε στην ένατη θέση στο UK Singles Chart.

Σε περίπτωση που κάποιος αναρωτιέται γιατί δεν υπάρχει στη λίστα το Last Christmas των Wham, ο λόγος είναι ο ίδιος που ψάξαμε εναλλακτικές και για το All I Want For Christmas: παίζει πάρα πολύ και αυτό κάθε χρόνο τέτοιες μέρες και δεν το λες και χαρούμενο, μάλλον σε «ρίχνει» και αυτό δεν το θέλουμε ειδικά αυτές τις εορταστικές ημέρες.