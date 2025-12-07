All I Want For Christmas Is You: Η επανεκτέλεση που κυκλοφόρησε η Μαράια Κάρεϊ πριν από 15 χρόνια και ξεχάστηκε

Το All I Want For Christmas Is You της Μαράια Κάρεϊ είναι αναμφίβολα ο ύμνος των Χριστουγέννων - ειδικά τα τελευταία χρόνια - και σε αυτό έχει βάλει το χεράκι της και η ίδια η «Βασίλισσα των Χριστουγέννων», όπως την αποκαλούν.

Λίγο το νέο Make My Wish Come True βίντεο κλιπ που είχε κυκλοφορήσει το 2019, με αφορμή την 25η επέτειο από την κυκλοφορία του τραγουδιού, το οποίο ήταν ο παράδεισος για κάθε λάτρη των Χριστουγέννων, λίγο το «It's Tiiiime» βίντεο που είναι πλέον παράδοση και σημαίνει την έναρξη της εορταστικής περιόδου, κάθε χρόνο τέτοια εποχή το All I Want For Christmas είναι σαν μόλις να κυκλοφόρησε.

Διασκευές από άλλους καλλιτέχνες ή και remixes έχουν κυκλοφορήσει πολλά ανά τα χρόνια, αλλά αυτό που πολύ πιθανό δεν θυμάσαι είναι ότι το 2010 είχε κυκλοφορήσει και η ίδια η Μαράια Κάρεϊ μια επανεκτέλεση του τραγουδιού, η οποία με τα χρόνια έχει ξεχαστεί τελείως ή τουλάχιστον δεν παίζει καθόλου.

Μάλιστα, με μια γρήγορη αναζήτηση ούτε στο Spotify δεν τη βρίσκεις και λογικά αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι στην εποχή που τα streams μεταφράζονται σε... χρυσάφι και πολύ πιθανό (και λογικό από μια πλευρά) οι υπεύθυνοι να μη θέλουν να μοιράζονται.

Η «All I Want For Christmas Extra Festive» εκδοχή του πασίγνωστου τραγουδιού συμπεριλαμβανόταν στο δεύτερο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ της Μαράια Κάρεϊ με τίτλο Merry Christmas II You που είχε κυκλοφορήσει - ακριβώς πριν από 15 χρόνια - τον Νοέμβριο του 2010.

Αν και στις Ηνωμένες Πολιτείες το άλμπουμ έγινε χρυσό και ανέβηκε με το «καλημέρα σας» στην τέταρτη θέση του US Billboard 200 chart, έλαβε ανάμεικτες κριτικές, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο είχε μέτρια έως καθόλου επιτυχία.

Η επανεκτέλεση του All I Want For Christmas ήταν το προτελευταίο κομμάτι του άλμπουμ (Νο. 10) και μπορείς να την ακούσεις στη συνέχεια, ίσως και για πρώτη φορά.

Σε αυτή «πάτησε» πολύ και η εκδοχή - ντουέτο του All I Want For Christmas Is You που έκανε λίγα χρόνια αργότερα η Μαράια Κάρεϊ με τον Τζάστιν Μπίμπερ, αλλά για τη συγκεκριμένη εκδοχή του τραγουδιού καλύτερα ας μην πούμε περισσότερα...

Τώρα το αν θα σου αρέσει η Extra Festive εκδοχή του τραγουδιού περισσότερο από το ορίτζιναλ που έχει κάνει κάποιους να παρακαλάνε να σταματήσει να παίζει κάθε χρόνο γιατί δεν αντέχουν άλλο αυτό το repeat, είναι θέμα προτιμήσεων.

Πάντως, με μια ματιά στα σχόλια στο YouTube, οι απόψεις διίστανται. Σε κάποιους αρέσει περισσότερο, σε άλλους όχι και τόσο ή και καθόλου, σχολιάζοντας πως έχει «αλλοιωθεί» η φωνή της Μαράια Κάρεϊ συγκριτικά με το ορίτζιναλ είτε λόγω τεχνολογίας είτε επειδή απλά... πέρασαν τα χρόνια, όπως γράφουν.

Όπως και να έχει, είναι μια εναλλακτική πρόταση για όποιον θέλει λίγη All I Want ποικιλία by Mariah Carey.