Eurovision: «Με αποκαλούν Temu βερσιόν της Φουρέιρα» - Τι είπε η Γερμανίδα εκπρόσωπος

Η εκπρόσωπος της Γερμανίας για τη Eurovision 2026, απαντά για τη σύγκριση με τη συμμετοχή της Ελένης Φουρέιρα στη Eurovision του 2018.

Eurovision 2026
Η συμμετοχή της Γερμανίας για τη Eurovision 2026
ίδιο ντύσιμο, ίδιος τίτλος τραγουδιού... το να συγκρίνουν την Γερμανίδα εκπρόσωπο Σάρα Ένγκελς για τη Eurovision 2026, με την Ελένη Φουρέιρα μάλλον ήταν κάτι αναπόφευκτο. 

Η τραγουδίστρια της Γερμανίας ερμηνεύει το τραγούδι «Fire», ίδιος δηλαδή μεταφραστικά τίτλος με το Fuego, ενώ στο act φορούσε ολόσωμη φόρμα με τις ίδιες αποχρώσεις και κοψίματα, όπως η Ελένη Φουρέιρα το 2018. Επιπλέον, η χορογραφία είναι αρκετά παρόμοια με τις έντονες κινήσεις και το χαρακτηριστικό «τίναγμα μαλλιού». 

Ωστόσο, οι συγκρίσεις με την Ελληνίδα σταρ δεν φέρεται να ενοχλούν την Γερμανίδα ερμηνεύτρια. «Με αποκαλούν Temu βερσιόν της Ελένης. Νομίζω ότι είναι τεράστιο κοπλιμέντο. Ήταν τόσο σέξυ και είναι τόσο ταλαντούχα. Ναι, εννοείται, είναι “Fuego” και είναι “Fire”, το ίδιο όνομα, αλλά είναι επίσης κάτι διαφορετικό», δήλωσε σε podcast. 

@curiouslymedia Germany’s Sarah Engels reveals her ‘Fire’ performance plans for Eurovision in Vienna and reacts to her fan comparisons to Eleni Foureira’s ‘Fuego’. 🇩🇪 Full ‘Flying The Flag’ interview on Curiously’s YouTube! @Sarah Engels @Foureira #eurovision #eurovisionsongcontest #germany #sarahengels #elenifoureira ♬ original sound - Curiously

Ωστόσο, αν και η Ελένη Φουρέιρα πήρε τη δεύτερη θέση, η Γερμανία δεν είναι ψηλά στη λίστα στοιχημάτων για τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision στη Βιέννη.  

ΜΟΥΣΙΚΗ