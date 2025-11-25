Ελένη Φουρέιρα: Πρωταγωνιστεί στην ταινία μικρού μήκους για το νέο της single «Alleluia»

Σε ρόλο πρωταγωνίστριας εμφανίζεται η Ελένη Φουρέιρα στη νέα ταινία μικρού μήκους που απογειώνει το επιτυχημένο single της,«Alleluia» που συμπεριλαμβάνεται στο νέο της άλμπουμ «Hybrid».
Η ταινία μικρού μήκους με υπογραφή στη σκηνοθεσία από τον Γιάννη Δημολίτσα, παρουσιάζει την ιστορία δύο ανθρώπων που ήταν μαζί όμως οι πορείες τους έφτασαν να γίνουν παράλληλες. Η τραγουδίστρια συμπρωταγωνιστεί μαζί με τον ηθοποιό Γιάννη Ποιμενίδη.
Το «Alleluia», μια δημιουργία των Arcade, στην οποία συμμετέχει gospel χορωδία από την Αμερική, είναι το lead single από το νέο άλμπουμ της ποπ σταρ, το οποίο από την στιγμή που κυκλοφόρησε από την Paniv Record έχει προκαλέσει σάλο .
Μεταξύ άλλων, το «Alleulia» μετρά πάνω από 1,7 εκατομμύρια Spotify streams σε περίπου 1 μήνα, ενώ επί σειρά εβδομάδων κατέκτησε το no1 στο Shazam chart και το no1 στο Shazam viral chart, καθώς και τις πρώτες θέσεις σε όλα τα digital charts.
- Aποκαλύφθηκε ο βασικός παράγοντας κινδύνου για τον καρκίνο - Και δεν είναι το κάπνισμα, το αλκοόλ ή ο ήλιος
- Η Ουκρανία συμφώνησε στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ: Εκκρεμούν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας
- Η πιο παράξενη εκκλησία της Ελλάδας που οι άγιοι είναι σαν αρχαίοι φιλόσοφοι
- Ρουκ Ζουκ: Το φλερτ παίκτη στη Ζέτα Μακρυπούλια και το «Big» παρατσούκλι που την έστειλε
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.