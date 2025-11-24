«Έλιωσα σήμερα»: Η συγκινητική φωτογραφία που «ξέθαψε» η Χάρις Αλεξίου - Ασπρόμαυρη σε καμπίνα δρόμου

Μια παλιά και συγκινητική οικογενειακή φωτογραφία ανέσυρε από τα συρτάρια της, η Χάρις Αλεξίου, από τα παιδικά της χρόνια.

Σε αυτήν, απεικονίζεται μαζί με τη μητέρα της και τον αδερφό της.

«Τι βρίσκεις στα συρτάρια!!! Μα τι όμορφη στιγμή μαμά. Μας έχωσες σε μια καμπίνα αυτόματης φωτογραφίας στο δρόμο. Έλιωσα σήμερα» αναφέρει στην ανάρτησή της.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της η Χάρις Αλεξίου είχε δηλώσει: «Η μητέρα μου άνοιξε ένα μπακάλικο σε ένα δωμάτιο και το χώρισε στη μέση για να έχουμε κάπου να μένουμε. Η μητέρα μου ήταν γλυκιά και ταυτόχρονα σκληρή. Μπορούσε με μία της κουβέντα να σε σκοτώσει μέσα σου. Μου λείπει αυτό το κομμάτι της ευτυχισμένης μητέρας μου, δεν το είχα ποτέ», είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων η Χάρις Αλεξίου.

Η μητέρα μας πέθανε πολύ νέα, έγινα εγώ μάνα για τον αδερφό μου τον Γιώργο. Αναγκάστηκα να δουλέψω από πολύ μικρή ενώ πήγαινα ακόμα σχολείο μετά το θάνατο της μητέρα μου».

