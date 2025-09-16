Ένα εικοσιτετράωρο μετά το videoclip των Light & ΛΕΞ για το Capo Dei Capi

Το video clip της συνεργασίας των Light και ΛΕΞ για το τραγούδι Capo Dei Capi κυκλοφόρησε και ξεπέρασε τις 125 χιλιάδες προβολές στο YouTube, σε λιγότερο από 24 ώρες

Τρεις μήνες μετά την κυκλοφορία του album του Light με τίτλο Capo Dei Capi, οι δύο ράπερς οπτικοποιούν το τεράστιο collab τους με τον πιο ευρηματικό τρόπο και την υπογραφή του βραβευμένου Βασίλη Κεκάτου σε σενάριο και σκηνοθεσία.

Σε λογική ταινίας μικρού μήκους, στο videoclip βλέπουμε ένα πολυπληθές καστ, 3D Animation, σπουδαίους συντελεστές (Γιώργος Βαλσάμης στη διεύθυνση φωτογραφίας, Λάμπης Χαραλαμπίδης στο μοντάζ και Κωνσταντίνος Σκουρλέτης στο production design) και την ένωση Light και ΛΕΞ, των δύο πλέον δημοφιλών καλλιτεχνών της ελληνικής ραπ.

Το Capo Dei Capi, τίτλος και του ομώνυμου album, έχει εμπνευστεί από την ιταλική φράση capo di tutti i capi που σημαίνει αφεντικό όλων των αφεντικών. To album αποτελείται από 12 τραγούδια, 12 βιωματικές ιστορίες, και είναι τo 6ο κατά σειρά album του Light.

Το video ξεκινά με τους δύο καλλιτέχνες να παίζουν Grand Theft Auto στο σαλόνι ενός διαμερίσματος μέχρι τη στιγμή που ακούγεται ένας εκκωφαντικός ήχος. Κι έτσι η πλοκή αρχίζει να ξεδιπλώνεται με κινηματογραφικό και υψηλής αισθητικής τρόπο.

Στο video clip του Capo Dei Capi συμμετέχουν οι ηθοποιοί:

Νικολάκης Ζεγινόγλου, Ναταλία Σουίφτ, Εύα Σαμιώτη, Ιωάννης Ίοκο Κωτίδης, Εμμανουέλ Ελοζιέουβα, Ανδριάνα Σαράντη, Μάρα Βλαχοπούλου, Σοφία Κωστάρα, Ερρίκος Ράλλης, Λευτέρης Θωδάς, Ελένη Μενεξή, Ζουστίν Αρβανίτη, Άννα Γρηγοροπούλου, Δάφνη Δοδοπούλου, Εύα Σταματίου, Γιάννης Χρονόπουλος, Σέμι Σελάνι, Τιάνα Ντριμέρη, Γιάννης Γκουμαγιάς, Αουρέλ Τζιοπαλάι, Κατερίνα Λατιφαΐ, Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, Κωστής Πανδής, Φίλιππος Δρέλλας, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Πασχάλης Γκακούδης, Δημήτρης Λάσκαρης, Σαράντος Φράρος, Ελένη Παπαϊωάννου, Βασίλειος Γλύνις, Σωτήρης Χιώλος, Μαριλένα Καλιτσάκη, Γιάννης Παπάζαχαριου, Άαρον Ράπαϊ, Μαρία Παπαϊωάννου, Μύρτων Κατσιού, Χρήστος Ρικέτας, Λάμπης Ισμαΐλης, Γιάννης Γκέρτσος, Γιάννης Ηλιόπουλος, Δημήτρης Δεληγιάννης, Σταμάτης Κιότου, Μέγκαν Αβαγιάννου, Σωτήρης Βαγιανάκης, Δημήτρης Πίκουλας, Λυδία Μπερέτη, Αντώνης Καραγιάννης, Άγγελα Σάλιου, Κωνσταντίνος Πιστόπουλος, Αγγελική Παπαμιχαήλ.