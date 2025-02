Ένα σιωπηλό άλμπουμ για να βρουν φωνή: Πώς χιλιάδες καλλιτέχνες διαμαρτύρονται κατά της Al

Περισσότεροι από 1.000 μουσικοί -μεταξύ των οποίων η Annie Lennox, ο Damon Albarn και η Kate Bush- στη Βρετανία κυκλοφόρησαν ένα σιωπηλό άλμπουμ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις σχεδιαζόμενες -από τη βρετανική κυβέρνηση- αλλαγές στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, οι οποίες, όπως λένε, θα διευκολύνουν τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να εκπαιδεύουν μοντέλα χρησιμοποιώντας έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς άδεια.

Σύμφωνα με τις νέες προτάσεις, όπως αναφέρει το BBC, οι προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούν να χρησιμοποιούν περιεχόμενο δημιουργών στο διαδίκτυο για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των μοντέλων τους, εκτός εάν οι κάτοχοι των δικαιωμάτων επιλέξουν να «εξαιρεθούν».

Οι καλλιτέχνες, όπως αναφέρει στο σχετικό άρθρο του BBC που υπογράφει ο Paul Glynn, ελπίζουν ότι το άλμπουμ, με τίτλο «Is This What We Want?», θα επιστήσει την προσοχή στις πιθανές επιπτώσεις στα μέσα διαβίωσης και στη βρετανική μουσική βιομηχανία. Όλα τα κέρδη θα διατεθούν στη φιλανθρωπική οργάνωση Help Musicians.

«Στη μουσική του μέλλοντος, οι φωνές μας θα μπορούν να ακουστούν;» δήλωσε η Kate Bush σε δήλωσή της. Το άλμπουμ - που υποστηρίζεται επίσης από τους Billy Ocean, Ed O'Brien των Radiohead και Dan Smith των Bastille, καθώς και από τους The Clash, Mystery Jets και Jamiroquai - περιλαμβάνει ηχογραφήσεις άδειων στούντιο και χώρων παραστάσεων, καταδεικνύοντας αυτό που οι καλλιτέχνες φοβούνται ότι είναι ο πιθανός αντίκτυπος της προτεινόμενης αλλαγής του νόμου.

Η λίστα των κομματιών του δίσκου φέρει το εξής το μήνυμα: «Η βρετανική κυβέρνηση δεν πρέπει να νομιμοποιήσει την κλοπή μουσικής προς όφελος των εταιρειών AI».

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει προηγουμένως ότι στοχεύει στην παροχή ασφάλειας δικαίου μέσω ενός καθεστώτος πνευματικών δικαιωμάτων που θα παρέχει στους δημιουργούς «πραγματικό έλεγχο» και διαφάνεια.

Επί του παρόντος διεξάγει διαβουλεύσεις σχετικά με προτάσεις που θα επιτρέπουν στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιούν υλικό που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο χωρίς να σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα, εάν το χρησιμοποιούν για άντληση κειμένου ή δεδομένων.

Τα προγράμματα δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης αντλούν ή μαθαίνουν, από τεράστιες ποσότητες δεδομένων όπως κείμενο, εικόνες ή μουσική στο διαδίκτυο για να δημιουργήσουν νέο περιεχόμενο που μοιάζει σαν να έχει δημιουργηθεί από άνθρωπο.

Οι προτάσεις θα έδιναν στους καλλιτέχνες ή τους δημιουργούς τη λεγόμενη «επιφύλαξη δικαιωμάτων» - τη δυνατότητα εξαίρεσης.

Όμως οι επικριτές του σχεδίου πιστεύουν ότι δεν είναι δυνατό για έναν μεμονωμένο συγγραφέα ή καλλιτέχνη να ενημερώσει χιλιάδες διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης ότι δεν επιθυμεί να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενό του με αυτόν τον τρόπο, ή να παρακολουθεί τι έχει συμβεί στο έργο του σε ολόκληρο το διαδίκτυο.

Οι Imogen Heap, Yusuf aka Cat Stevens και Riz Ahmed έχουν επίσης υποστηρίξει την κυκλοφορία του σιωπηλού άλμπουμ, καθώς και οι Tori Amos και Hans Zimmer.

Τι αναφέρει η βρετανική κυβέρνηση

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε στο BBC ότι η μουσική βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου είναι «πραγματικά παγκόσμιας κλάσης» και έχει παράγει «μερικούς από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες στην ιστορία».

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ξεκινήσαμε μια διαβούλευση για να διασφαλίσουμε ότι το πλαίσιο πνευματικών δικαιωμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου προσφέρει ισχυρή προστασία για τους καλλιτέχνες όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη» ανέφεραν.

«Στόχος μας είναι να παράσχουμε ασφάλεια δικαίου μέσω ενός καθεστώτος πνευματικών δικαιωμάτων που παρέχει στους δημιουργούς πραγματικό έλεγχο, διαφάνεια και τους βοηθά να αδειοδοτούν το περιεχόμενό τους».

Ο διοργανωτής του σιωπηλού δίσκου, Ed Newton-Rex, δήλωσε ότι οι προτάσεις δεν είναι μόνο «καταστροφικές για τους μουσικούς» στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και «εντελώς περιττές», καθώς η χώρα μπορεί να είναι «ηγέτης στην Τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να πετάξει τις κορυφαίες παγκοσμίως δημιουργικές βιομηχανίες μας στον κάδο».

Τέλος, η τραγουδοποιός Ναόμι Κιμπένου πρόσθεσε: «Δεν μπορούμε να μας εγκαταλείπει η κυβέρνηση και να μας κλέβουν τη δουλειά μας για το κέρδος της μεγάλης τεχνολογίας».