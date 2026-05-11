Eurovision 2026 - Akylas: Το start, η Παπαρίζου και η ανατροπή - Αποκαλύφθηκαν τα μυστικά του Ferto

Νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας 11/5 πραγματοποιήθηκε στο Stadhalle της Βιέννης η γενική πρόβα του Ακύλα που ήταν ανοιχτή στους δημοσιογράφους και τα μυστικά του Ferto και της ελληνικής αποστολής της Eurovision αποκαλύφθηκαν.

Βασικό στοιχείο της παρουσίασης του Ferto είναι το Arcade Game και όσοι παρακολούθησαν την πρόβα στάθηκαν στην έξυπνη έναρξη με την ένδειξη start όπως τα παιχνίδια.

Οι πίστες

Και πράγματι ως χαρακτήρας videogame ο Akylas καλείται να περάσει διάφορες πίστες μπαίνοντας σε διάφορα δωμάτια. Σε ένα συναντά έναν άνδρα καλυμένο με χρυσό, στο άλλο ένα ελληνικό άγαλμα και σε ένα άλλο την Παρθένα Χοροζίδου που πλέκει αυτάκια.

Η αναφορά στην Έλενα Παπαρίζου

Ένα ακόμα από τα σημεία που προκάλεσαν αίσθηση, είναι η έμμεση αναφορά στη νικήτρια της Eurovision το 2005, Έλενα Παπαρίζου. Ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης ντυμένος όπως οι χορευτές της Έλενας Παπαρίζου και ο Akylas παίζει τη λύρα!

Η συγκινητική στιγμή

Στη συγκινητική σκηνή που ο Ακύλας απευθύνεται στη μητέρα του οι στίχοι προβάλλονται μεταφρασμένοι στα αγγλικά στις LED οθόνες, ώστε το μήνυμα να γίνει κατανοητό και στο διεθνές κοινό.

Η τελευταία ανατροπή

Ο Akylas απομακρύνεται από τους «εχθρούς» που τον κυνηγούν και πυροτεχήματα σκάνε για ένα κινηματογραφικό φινάλε.