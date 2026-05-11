Eurovision 2026: Η κρίσιμη πρόβα για τον Akyla πριν από τον Α' Ημιτελικό - Όσα θα γίνουν σήμερα

Η πιο σημαντική μέρα για τους διαγωνιζόμενους του Α' ημιτελικού της Eurovision 2026 και φυσικά τον Akyla είναι σήμερα. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν ήδη κάνει το πέρασμά τους από το τιρκουάζ χαλί της διοργάνωσης και πάρει την ενέργεια και την αγάπη τον eurofans και είναι έτοιμοι να την αποδώσουν πίσω στη σκηνή.

Γιατί είναι κρίσιμες οι σημερινές πρόβες στη Eurovision

Σήμερα θα δούμε για πρώτη φορά ολοκληρωμένα όσα έχει ετοιμάσει η ελληνική αποστολή με τον creative director Φωκά Ευαγγελινό για να εντυπωσιάσουν το κοινό.

Η πρώτη προβα είναι στις 16:45 για την Ελλάδα και πρόκειται για την dress rehearsal της Eurovision, που θα μας δώσει μια πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα της ελληνικής εμφάνισης, με τα σκηνικά, τους φωτισμούς, τα πλάνα των καμερών που θα συμβάλουν στην τηλεοπτική εμπειρία.

Στις 22:00 το βράδυ θα διεξαχθεί το γνωστό jury show, η πρόβα των επιτροπών, όπου τα μέλη τους θα καθορίσουν το 50% του τελικού αποτελέσματος ψηφίζοντας οπότε όλα θα πρέπει να είναι τέλεια για να καταφέρει ο Akylas να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision στις 16 Μαΐου.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής τίποτα δεν φαίνεται να ανακόπτει την πορεία της ελληνικής αποστολής που εξακολουθεί να πλασάρεται στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων μετά τη Φινλανδία.