Eurovision 2026 - Antigoni: Φωτιές, χορός και φωνητικές αστοχίες - Ολοκληρώθηκε η πρόβα της Κύπρου

Η Αντιγόνη Μπάξτον με το Jalla ολοκλήρωσε την πρόβα της για τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision παρουσία των επιτροπών με χειροκρότημα, αλλά από την εμφάνισή της δεν έλειψαν οι φωνητικές αστοχίες.

Η εμφάνιση της Αντιγόνης ξεκινά με εκείνη ξαπλωμένη πάνω στο τεράστιο τραπέζι που έχει στηθεί στην σκηνή.

Στο πρώτο κουπλέ οι χορεύτριες είναι κάτω από το τραπέζι και βλέπουμε μόνο τα χέρια τους. Στο πρώτο ρεφρέν οι χορεύτριες ανεβαίνουν στο τραπέζι με άσπρα μαντήλια και πλάνα από δεξιά και αριστερά της σκηνής.

Η εμφάνιση έχει αρκετές επιρροές από την viral χορογραφία του “Jalla” αλλά αποδοσμένες διαφορετικά.

Στο δεύτερο ρεφρέν βγαίνει και η καρέκλα από το απόσπασμα που είχε δοθεί στην δημοσιότητα λίγες ημέρες πριν.

Στην γέφυρα του τραγουδιού η Αντιγόνη ξαπλώνει στο τραπέζι με ένα αρκετά εντυπωσιακό πλάνο από ψηλά.

Στην συνέχεια με έναν προβολέα πίσω της διασχίσει μόνη το τραπέζι και στο τελευταίο ρεφρέν μαζί με όλες τις χορεύτριες περνούν στην πασαρέλα που γεμίζει φωτιές από παντού.

