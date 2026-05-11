Η ώρα για τα αποκαλυπτήρια της ελληνικής συμμετοχής έφτασε! Ένα 24ωρο πριν συντονιστούμε στις οθόνες μας για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026, το ενδιαφέρον στρέφεται στο jury show, όπου οι επιτροπές θα καθορίσουν το 50% του αποτελέσματος για το πλασάρισμα των 10 χωρών που θα περάσουν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
Φυσικά, τα φώτα πέφτουν στην Ελλάδα και τον Akyla με το ''Ferto'', που φιγουράρουν στα φαβορί για την κατάκτηση του γυάλινου μικροφώνου τη φετινή σεζόν.
Το jury show ξεκινά στις 22:00 και αν θέλεις να μάθεις τα πάντα γύρω από το 3λεπτο που έχει ετοιμάσει η ελληνική αποστολή επί σκηνής, συντονίσου στο livestream του Alcopod is Free όπου θα δούμε πρώτοι για εσάς, θα αντιδράσουμε live και θα αναλύσουμε με κάθε λεπτομέρεια την πολυαναμενόμενη εμφάνιση της χώρας μας στη Βιέννη.
Ραντεβού στο YouTube από τις 21:00:
