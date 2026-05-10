Eurovision 2026: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ζω» - Βίντεο του Reader από τον Akyla στο τιρκουάζ χαλί

Η αντίστροφη μέτρηση για την Eurovision 2026 ξεκινά και επίσημα σήμερα (10/5), με την καθιερωμένη τελετή έναρξης στο τιρκουάζ χαλί να δίνει το εναρκτήριο σήμα της πιο λαμπερής μουσικής διοργάνωσης της Ευρώπης.

Οι αποστολές των 35 χωρών πραγματοποιούν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση μπροστά σε δημοσιογράφους, φωτογράφους και χιλιάδες θαυμαστές του διαγωνισμού, σε μια εκδήλωση που κάθε χρόνο συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον.

Την εντυπωσιακή του εμφάνιση στη Βιέννη έκανε πριν λίγο και ο Αkylas, εντυπωσιάζοντας το κοινό λίγες ώρες πριν τον Πρώτο Ημιτελικό της Τρίτης (12/5).