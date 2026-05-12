Eurovision 2026 - Φινλανδία: Το απόλυτο φαβορί με το live βιολί έκανε την αρένα να σειστεί

Ο ποπ σταρ Pete Parkkonen και η διεθνώς αναγνωρισμένη θρύλος του βιολιού Linda Lampenius αν και προέρχονται από διαφορετικά μονοπάτια, ενώθηκαν στη σκηνή της Eurovision 2026 χαρίζοντας μια δυνατή στιγμή στους eurofans στη σκηνή του Wiener Stadthalle της Βιέννης στον Α΄Ημιτελικό με το τραγούδι

Liekinheitin.

Αν και η ζωντανή μουσική στη Eurovision εδώ και 27 χρόνια απαγορεύεται, η Λίντα πήρε ειδική άδεια για να παίξει βιολί ζωντανά αποδεικνύοντας γιατί αυτή η συμμετοχή είναι το απόλυτο φαβορί της φετινής Eurovision.

Ποιοι είναι η Λίντα Λαμπένιους και ο Πέτε Πάρκονεν

Η Λίντα Λαμπένιους είναι παγκοσμίως περισσότερο γνωστή ως κλασική βιολονίστρια. Σε ηλικία οκτώ ετών, εντάχθηκε στην ορχήστρα εγχόρδων Helsinki Junior Strings και, μέχρι την εφηβεία της, περιόδευε στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία.

Ένα σόλο άλμπουμ κλασικής μουσικής την έκανε την πιο επιτυχημένη Φινλανδή καλλιτέχνιδα κλασικής μουσικής της εποχής της και κατά τη διάρκεια της αξιοσημείωτης καριέρας της, έχει εμφανιστεί παντού, από τις σκηνές των μεγάλων συμφωνικών ορχηστρών μέχρι διασκευές του Playboy.

Ο Pete Parkkonen έγινε γνωστός στο ευρύτερο κοινό μέσω της τηλεοπτικής εκπομπής Idols και έκτοτε έχει κυκλοφορήσει αρκετά άλμπουμ και έχει καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες ποπ και σόουλ φωνές της Φινλανδίας. Έχοντας περιοδεύσει σε φινλανδικά κλαμπ και σκηνές φεστιβάλ, καθώς και στις δικές του ζωντανές εμφανίσεις, ο Pete έχει κερδίσει τη φήμη ενός χαρισματικού καλλιτέχνη.

