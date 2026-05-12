Eurovision 2026: Η αλλαγή της τελευταίας στιγμής - Τι αποκάλυψαν Καπουτζίδης και Κοζάκου

Μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής για τον Α' Ημιτελικό της Eurovision αποκάλυψαν ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου.

Eurovision έπαθλο | Sarah Louise Bennett / EBU
Λίγο πριν ξεκινήσουν τον σχολιασμό του Α' Ημιτελικού της Eurovision, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου που συνεργάζονται για δέκατη χρονιά στη μετάδοση του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού αποκάλυψαν ότι έχει συμβεί μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γιώργος Καπουτζίδης πρόκειται για μια αλλαγή στη ροή της σειράς εμφάνισης. Οι εμφανίσεις της Ιταλίας και της Γερμανίας αλλάζουν θέση παρουσίασης στο πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα η Ιταλία θα τραγουδήσει μετά την Πορτογαλία και η Γερμανία θα τραγουδήσει μετά το Βέλγιο.

Είναι εξάλλου και οι μόνες χώρες που μπορούν να μετακινηθούν αφού ανήκουν στις Big 4 και έχουν εξασφαλισμένο το εισιτήριό τους για τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision το Σάββατο 16/5.

 

