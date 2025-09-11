Eurovision 2026: Η Ισπανία εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ

Ο Ισπανός Υπουργός Πολιτισμού Ernest Urtasun, δήλωσε ότι η Ισπανία ενδέχεται να αποχωρήσει από τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026, εάν το Ισραήλ δεν αποκλειστεί.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «La hora de La 1» στο TVE, ο Urtasun αμφισβήτησε τη θέση του Ισραήλ στον διαγωνισμό και τόνισε ότι η Ισπανία έχει ήδη ζητήσει την απομάκρυνσή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το RTV Slovenia έχει ήδη δηλώσει ότι θα αποσυρθεί από τον διαγωνισμό του επόμενου έτους εάν το Ισραήλ παραμείνει στο πρόγραμμα.

Η Eurovision έχει εμπλακεί σε πολιτικές εντάσεις από τον διαγωνισμό του 2025 στη Βασιλεία. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Pedro Sánchez είχε προηγουμένως καλέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) να αποκλείσει το Ισραήλ, επισημαίνοντας το προηγούμενο που δημιουργήθηκε με τη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Τώρα, με τις δημόσιες διαμαρτυρίες να αυξάνονται και αρκετούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να υπονοούν αποχώρηση, η Eurovision 2026 αντιμετωπίζει μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία της. Η EBU έχει ήδη παρατείνει την προθεσμία αποχώρησης χωρίς ποινή έως τον Δεκέμβριο, οπότε και αναμένεται η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Γενική Συνέλευση.

Αν το RTVE συμφωνήσει με τη θέση του Urtasun, ένας άλλος μεγάλος ραδιοτηλεοπτικός φορέας θα μπορούσε να αποχωρήσει, αυξάνοντας τα διακυβεύματα για αυτό που μπορεί να γίνει μια καθοριστική στιγμή στο μέλλον της Eurovision.

Πηγή: eurovisionfun.com