Το πάθος του τραγουδιού «Per Sempre Sì» με το οποίο ο Sal Da Vinci εκπροσωπεί φέτος την Ιταλία στη Eurovision έδωσε έμπνευση και σε δύο Έλληνες για να το διασκευάσουν.

Η Τίνα Αλεξοπούλου απέδωσε τους στίχους του στα ελληνικά και μαζί με τον Vincent Pulp, κατά κόσμο, Τάκη Χιωτακάκο, ηχογράφησαν από την αρχή το κομμάτι και προσθέτοντας τα δικά τους στοιχεία.

Ο Νικόλας Πλάτων έπαιξε το κάθε όργανο: τρομπέτα, ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο, επιμελήθηκε το programming, την μείξη και το mastering.

H Τίνα Αλεξοπούλου έπαιξε πιάνο και ερμήνευσε δυναμικά το τραγούδι.

Το βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησε ο Γιάννης Παρασύρης έχει ξεπεράσει τις 100.000 προβολές στο Youtube και τις 120.000 στο TikTok.

Λίγα λόγια για την Τίνα Αλεξοπούλου

Είναι αριστούχος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Αθηνών, Πτυχιούχος της Δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου με Master Performing Arts στο πανεπιστήμιο του Exeter στην Αγγλία. Έχει συνεργαστεί με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη στην καλοκαιρινή περιοδεία του 2024, με την Σοφία Βόσσου και με άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες. Γραφεί στίχους και μουσική και έχει κυκλοφορήσει 10 ακόμη τραγούδια που μπορείτε να ακούσετε εδώ:

Λίγα λόγια για τον Vincent Pulp

Με πορεία 37 ετών ως DJ-producer, ειδικεύεται στην cosmopolitan music σε high-end corporate and premium social events. Eίναι συνιδρυτής της EventsΜusic από το 1988, γνωστή στον χώρο για την διοργάνωση αξέχαστων party και events.

