Eurovision 2026: Ντοκιμαντέρ για την Παλαιστίνη θα προβάλλουν τρεις χώρες την ώρα του διαγωνισμού

Οι εθνικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς στην Ιρλανδία, την Ισπανία και τη Σλοβενία ​​ανακοίνωσαν πως δεν θα μεταδώσουν τον διαγωνισμό της Eurovision φέτος, μετά την απόφασή τους να μποϊκοτάρουν τη διοργάνωση λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Έχοντας ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχει φέτος, ο σλοβενικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTV επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι δεν θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγαλύτερο διαγωνισμό μουσικής της Ευρώπης και αντ' αυτού θα προβάλει μια σειρά ταινιών για την Παλαιστίνη, όπως μετέδωσε ο Guardian.

«Δεν θα μεταδώσουμε τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision», δήλωσε στο Associated Press η διευθύντρια του RTV Slovenia, Ξένια Χόρβατ. «Θα μεταδώσουμε τη σειρά ταινιών Voices of Palestine, με παλαιστινιακά ντοκιμαντέρ και ταινίες».

Ο ισπανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE επανέλαβε την απόφασή του να μην μεταδώσει τη Eurovision την περασμένη εβδομάδα, πράγμα που σημαίνει ότι ο μουσικός διαγωνισμός δεν θα προβληθεί στην ισπανική τηλεόραση για πρώτη φορά από τότε που η χώρα άρχισε να συμμετέχει το 1961.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ιρλανδίας RTÉ ανακοίνωσε τον περασμένο Δεκέμβριο ότι ούτε θα μεταδώσει, ούτε θα συμμετάσχει στη διοργάνωση.

Ο φετινός διαγωνισμός, που γιορτάζει τα 70 χρόνια της Eurovision, θα έχει 35 διαγωνιζόμενες χώρες και έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, την πρωτεύουσα της Αυστρίας, από τις 12 έως τις 16 Μαΐου. Οι αποχωρήσεις οφείλονται στην απόφαση του διοργανωτή φορέα (EBU), να επιτρέψει στο Ισραήλ να διαγωνιστεί παρά τις επικρίσεις για τη συμπεριφορά του στον πόλεμο στη Γάζα.