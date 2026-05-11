Μενού

Eurovision 2026: Ψήφισαν οι επιτροπές - Το act αντοχών και το χειροκρότημα για τον Ακύλα

Ο Akylas έδωσε τον καλύτερό του εαυτό στη σκηνή Stadhalle της Βιέννης το βράδυ της Δευτέρας και οι επιτροπές ψήφισαν.

Reader symbol
Newsroom
Η πρώτη πρόβα του Akyla στη σκηνή της Eurovision
Η πρώτη πρόβα του Akyla στη σκηνή της Eurovision | ΕΡΤ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Για δεύτερη φορά μέσα σε μία ημέρα ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή του Wiener Stadthalle της Βιέννης ένα 24ωρο πριν από τον Α' ημιτελικό της Eurovision.

Η πρόβα αυτή ανοιχτή στους δημοσιογράφους, είναι εκείνη που καθορίζει και την ψήφο των εθνικών επιτροπών που καθορίζει το 50% του αποτελέσματος.

Ο Akylas παρά το act υψηλών αντοχών που καλείται να φέρει εις πέρας κατάφερε να κλέψει ένα δυνατό χειροκρότημα από τους παρευβρισκόμενους στην αρένα.

Πώς παρουσιάζεται το Ferto

Η παρουσίαση του τραγουδιού είναι σαν να μας μεταφέρει στο Arcade Game με τον Ακύλα να πατάει το Start και τον παίκτη του να ξεκινάει να γράφει χιλιόμετρα.

Ως χαρακτήρας videogame ο Akylas καλείται να περάσει διάφορες πίστες μπαίνοντας σε διάφορα δωμάτια. Σε ένα συναντά έναν άνδρα καλυμένο με χρυσό, στο άλλο ένα ελληνικό άγαλμα και σε ένα άλλο την Παρθένα Χοροζίδου που πλέκει αυτάκια.

Γλιστρά με το πατίνι του στη σκηνή, σκαρφαλώνει πάνω στην κατασκευή με τα δωμάτια και από ψηλά τραγουδά το κομμάτι της μπαλάντας του Ferto για τη μαμά του πριν τσουλήσει πάλι από έναν στύλο pole dancing με τα πρόσωπα που συνάντησε προηγουμένως να τον ακολουθούν. 

Στα highlights της παρουσίασης, η αναφορά στην Έλενα Παπαρίζου με τον σχηματισμό της γνωστής λύρας στη σκηνή.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΜΟΥΣΙΚΗ