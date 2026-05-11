Eurovision 2026: Ψήφισαν οι επιτροπές - Το act αντοχών και το χειροκρότημα για τον Ακύλα

Για δεύτερη φορά μέσα σε μία ημέρα ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή του Wiener Stadthalle της Βιέννης ένα 24ωρο πριν από τον Α' ημιτελικό της Eurovision.

Η πρόβα αυτή ανοιχτή στους δημοσιογράφους, είναι εκείνη που καθορίζει και την ψήφο των εθνικών επιτροπών που καθορίζει το 50% του αποτελέσματος.

Ο Akylas παρά το act υψηλών αντοχών που καλείται να φέρει εις πέρας κατάφερε να κλέψει ένα δυνατό χειροκρότημα από τους παρευβρισκόμενους στην αρένα.

Πώς παρουσιάζεται το Ferto

Η παρουσίαση του τραγουδιού είναι σαν να μας μεταφέρει στο Arcade Game με τον Ακύλα να πατάει το Start και τον παίκτη του να ξεκινάει να γράφει χιλιόμετρα.

Ως χαρακτήρας videogame ο Akylas καλείται να περάσει διάφορες πίστες μπαίνοντας σε διάφορα δωμάτια. Σε ένα συναντά έναν άνδρα καλυμένο με χρυσό, στο άλλο ένα ελληνικό άγαλμα και σε ένα άλλο την Παρθένα Χοροζίδου που πλέκει αυτάκια.

Γλιστρά με το πατίνι του στη σκηνή, σκαρφαλώνει πάνω στην κατασκευή με τα δωμάτια και από ψηλά τραγουδά το κομμάτι της μπαλάντας του Ferto για τη μαμά του πριν τσουλήσει πάλι από έναν στύλο pole dancing με τα πρόσωπα που συνάντησε προηγουμένως να τον ακολουθούν.

Στα highlights της παρουσίασης, η αναφορά στην Έλενα Παπαρίζου με τον σχηματισμό της γνωστής λύρας στη σκηνή.