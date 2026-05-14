Eurovision 2026: «Στόχος η νίκη για πρώτη φορά» - Η Antigoni Buxton λίγο πριν τον ημιτελικό

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Β' ημιτελικού της Eurovision 2026, η Antigoni Buxton μίλησε τόσο για τον διαγωνισμό όσο και για το τραγούδι της και το όνειρό της να χαρίσει για πρώτη φορά τη νίκη στην Κύπρο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε συγκινημένη, αναφέρθηκε στην ανταπόκριση που έχει γνωρίσει το τραγούδι της, «Jalla», αλλά και σε άλλα κομμάτια που της αρέσουν φέτος.

Η Antigoni Buxton είπε πως από την πρώτη στιγμή πίστεψε στη δυναμική του τραγουδιού, χωρίς ωστόσο να φαντάζεται την απήχησή του, ιδιαίτερα στην Κύπρο.

«Εγώ είχα μία αίσθηση ότι το τραγούδι είναι πολύ δυνατό, αλλά κανένας δεν μπορούσε να περιμένει αυτό που έχει γίνει -τόσος χαμός- και αυτό που έχει γίνει στην Κύπρο, που για εμένα είναι το καλύτερο, όλος ο κόσμος είναι τόσο πολύ χαρούμενος… Πάλι κλαίω… Είναι κάτι που ήθελα πολύ να ακούσουμε, να δείξω την κυπριακή γλώσσα [...] πίστεψα στο τραγούδι», είπε συγκεκριμένα.

Η διαγωνιζόμενη της Κύπρος ανέφερε ορισμένα αγαπημένα της τραγούδια από τη Eurovision 2026, όπως το Bangaranga της Βουλγαρίας, το Ferto του Ακύλα και το Før vi går hjem του Δανού Søren.

«Ο πιο μεγάλος στόχος είναι να πάρουμε τη νίκη για πρώτη φορά για την Κύπρο [...] να κάνω τον εαυτό μου, την οικογένειά μου, την ομάδα μου και τη χώρα μου να είναι περήφανοι για εμένα», τόνισε επίσης.

Ο Β' ημιτελικός της Eurovision 2026 θα προβληθεί σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου, απευθείας από την ΕΡΤ1, στις 22:00, ενώ η Antigoni Buxton εμφανίζεται στην 8η θέση.