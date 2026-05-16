Eurovision 2026 - Τελικός: Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των χωρών - Μέσα Αυστραλία, Βουλγαρία, Ελλάδα

Δείτε τα βίντεο με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις των 12 πρώτων χωρών στη σκηνή του Τελικού της Eurovision 2026. Μέσα τα φαβορί Αυστραλία, Βουλγαρία, Ελλάδα.

Νίκος Εμμανουήλ
Eurovision 2026 - Τελικός: Η εκπρόσωπος της Αυστραλίας, Delta Goodrem
Σε εξέλιξη βρίσκεται ο Μεγάλος Τελικός της Eurovision 2026 με τους εκπροσώπους από τις 25 διαγωνιζόμενες χώρες να ανεβαίνουν ο ένας μετά τον άλλο στη σκηνή του Wiener Stadthalle στη Βιέννη και να ερμηνεύουν τα τραγούδια τους. 

Οι 20 χώρες ποπυ διαγωνίζονται απόψε (16/5) πήραν το εισιτήριο από τον Α' και τον Β' Ημιτελικό που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη (12/5) και την Πέμπτη (14/5) αντίστοιχα, ενώ απευθείας στον Τελικό πέρασαν οι «Big 4» Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία και η Αυστρία ως διοργανώτρια χώρα. 

Αναλυτικότερα, από τον Α' Ημιτελικό της Τρίτης (12/5) πέρασαν οι: Ελλάδα, Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία.

Αντίστοιχα από τον Β' Ημιτελικό της Πέμπτης (14/5) προκρίθηκαν οι: Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρουμανία, Μάλτα, Κύπρος, Αλβανία, Δανία, Τσεχία.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τις εμφανίσεις των χωρών που έχουν βγει από την αρχή του Τελικού μέχρι αυτή τη στιγμή, μέσα σε αυτές τα μεγάλα φαβορί η Αυστραλία και η χώρα μας, η Ελλάδα.

Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

Γερμανία: Sarah Engels – Fire

Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice

Αλβανία: Alis – Nân

Ελλάδα: Akylas – Ferto

Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym

Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse

Σερβία: LAVINA – Kraj Mene

Μάλτα: AIDAN – Bella

Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS

Βουλγαρία: DARA – Bangaranga

Κροατία: LELEK – Andromeda

Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

Γαλλία: Monroe – Regarde !

Eurovision 2026: Οι χώρες που θα δούμε σε λίγο στον Τελικό

  • Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  • Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  • Πολωνία: ALICJA – Pray
  • Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  • Σουηδία: FELICIA – My System
  • Κύπρος: Antigoni – JALLA
  • Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
  • Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
  • Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
  • Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein

