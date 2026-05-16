Σε εξέλιξη βρίσκεται ο Μεγάλος Τελικός της Eurovision 2026 με τους εκπροσώπους από τις 25 διαγωνιζόμενες χώρες να ανεβαίνουν ο ένας μετά τον άλλο στη σκηνή του Wiener Stadthalle στη Βιέννη και να ερμηνεύουν τα τραγούδια τους.
Οι 20 χώρες ποπυ διαγωνίζονται απόψε (16/5) πήραν το εισιτήριο από τον Α' και τον Β' Ημιτελικό που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη (12/5) και την Πέμπτη (14/5) αντίστοιχα, ενώ απευθείας στον Τελικό πέρασαν οι «Big 4» Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία και η Αυστρία ως διοργανώτρια χώρα.
Αναλυτικότερα, από τον Α' Ημιτελικό της Τρίτης (12/5) πέρασαν οι: Ελλάδα, Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία.
Αντίστοιχα από τον Β' Ημιτελικό της Πέμπτης (14/5) προκρίθηκαν οι: Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρουμανία, Μάλτα, Κύπρος, Αλβανία, Δανία, Τσεχία.
Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τις εμφανίσεις των χωρών που έχουν βγει από την αρχή του Τελικού μέχρι αυτή τη στιγμή, μέσα σε αυτές τα μεγάλα φαβορί η Αυστραλία και η χώρα μας, η Ελλάδα.
Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
Γερμανία: Sarah Engels – Fire
Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
Αλβανία: Alis – Nân
Ελλάδα: Akylas – Ferto
Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
Μάλτα: AIDAN – Bella
Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
Κροατία: LELEK – Andromeda
Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
Γαλλία: Monroe – Regarde !
Eurovision 2026: Οι χώρες που θα δούμε σε λίγο στον Τελικό
- Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
- Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
- Πολωνία: ALICJA – Pray
- Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
- Σουηδία: FELICIA – My System
- Κύπρος: Antigoni – JALLA
- Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
- Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
- Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
- Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein
