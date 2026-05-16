Σε εξέλιξη βρίσκεται ο Μεγάλος Τελικός της Eurovision 2026 με τους εκπροσώπους από τις 25 διαγωνιζόμενες χώρες να ανεβαίνουν ο ένας μετά τον άλλο στη σκηνή του Wiener Stadthalle στη Βιέννη και να ερμηνεύουν τα τραγούδια τους.

Οι 20 χώρες ποπυ διαγωνίζονται απόψε (16/5) πήραν το εισιτήριο από τον Α' και τον Β' Ημιτελικό που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη (12/5) και την Πέμπτη (14/5) αντίστοιχα, ενώ απευθείας στον Τελικό πέρασαν οι «Big 4» Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία και η Αυστρία ως διοργανώτρια χώρα.

Αναλυτικότερα, από τον Α' Ημιτελικό της Τρίτης (12/5) πέρασαν οι: Ελλάδα, Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία.

Αντίστοιχα από τον Β' Ημιτελικό της Πέμπτης (14/5) προκρίθηκαν οι: Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρουμανία, Μάλτα, Κύπρος, Αλβανία, Δανία, Τσεχία.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τις εμφανίσεις των χωρών που έχουν βγει από την αρχή του Τελικού μέχρι αυτή τη στιγμή, μέσα σε αυτές τα μεγάλα φαβορί η Αυστραλία και η χώρα μας, η Ελλάδα.

Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

Γερμανία: Sarah Engels – Fire

Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice

Αλβανία: Alis – Nân

Ελλάδα: Akylas – Ferto

Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym

Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse

Σερβία: LAVINA – Kraj Mene

Μάλτα: AIDAN – Bella

Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS

Βουλγαρία: DARA – Bangaranga

Κροατία: LELEK – Andromeda

Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

Γαλλία: Monroe – Regarde !

Σε λίγο περισσότερα βίντεο με τις εμφανίσεις και των υπόλοιπων χωρών

Eurovision 2026: Οι χώρες που θα δούμε σε λίγο στον Τελικό

Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!

Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Πολωνία: ALICJA – Pray

Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

Σουηδία: FELICIA – My System

Κύπρος: Antigoni – JALLA

Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA

Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein