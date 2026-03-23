Το Φ hill Sessions επιστρέφει στην καρδιά της πόλης!

Το Φ hill Sessions έρχεται για δεύτερη χρονιά στον λόφο του Φιλοπάππου και στο μαγικό Θέατρο «Δόρα Στράτου», παρουσιάζοντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα 16 συναυλιών, με τη συμμετοχή Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών. Ύστερα από την εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση που αγκαλιάστηκε θερμά από το κοινό, το φεστιβάλ επιστρέφει πλουσιότερο επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως το νέο πολιτιστικό ορόσημο της Αθήνας.

Σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης, στο Λόφο των Μουσών, εκεί όπου η φύση, η ιστορία και η σύγχρονη αστική καθημερινότητα συνυπάρχουν αδιάκοπα, το Φ hill Sessions δημιουργεί ξανά μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία, συνεχίζοντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην μουσική, το φυσικό περιβάλλον, την πόλη και τους ανθρώπους της κάτω από τον αττικό ουρανό.

Το Φ hill Sessions 2026 ξεκινάει τον Ιούνιο και θα διαρκέσει έως τα τέλη Σεπτεμβρίου φιλοξενώντας συναυλίες σημαντικών Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών που κινούνται ανάμεσα στην jazz, την ροκ, την ethnic, την παραδοσιακή και τη σύγχρονη μουσική. Ανάμεσά τους οι Χειμερινοί Κολυμβητές, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Νίκος Βελιώτης με το εμβληματικό τους project Ανάσες των Λύκων, η Μάρθα Φριντζήλα μαζί με the Kubara Project & Kalogeraki Bros, οι Polis Ensemble με guest τον Haig Yazdjian, η Σαβίνα Γιαννάτου με τους Primavera en Salonico, ο Σταύρος Λάντσιας με τους βιρτουόζους μουσικούς του, καθώς και διεθνή σχήματα, αγαπημένα του ελληνικού κοινού αλλά και νέες προτάσεις, όπως o βραβευμένος φέτος με δύο Grammy Awards alternative jazz/hip hop ντράμερ Nate Smith, ο θρυλικός Ιταλός τραγουδοποιός Vinicio Capossela, οι υποβλητικοί The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble, το neoclassical-ηλεκτρονικό duo των Grandbrothers και άλλοι που θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΙΟΥΝΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2026

9 Ιουνίου | Vinicio Capossela

10 Ιουνίου | Sophie lies / Κωστής / Σταύρος Τσαντές

15 Ιουνίου | Χειμερινοί Κολυμβητές

23 Ιουνίου | Polis Ensemble με guest τον Haig Yazdjian

24 Ιουνίου | Μάρθα Φριντζήλα the Kubara Project & Kalogeraki Bros

29 Ιουνίου | Μαρία Παπαγεωργίου

6 Ιουλίου | The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble

8 Ιουλίου | Nate Smith

**Το πλήρες πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Το θέατρο «Δόρα Στράτου» βρίσκεται απέναντι από την Ακρόπολη, στην πίσω πλευρά του Λόφου Φιλοπάππου. Κατασκευάστηκε το 1963 ειδικά για το μουσικοχορευτικό συγκρότημα «Δόρα Στράτου», με μόνιμο σκηνικό του Σπύρου Βασιλείου.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

9 ΙΟΥΝΙΟΥ | VINICIO CAPOSSELA – SAILORS, SIRENS & REBETES

Ο Vinicio Capossela, ένας από τους πιο πολυσχιδείς Ιταλούς καλλιτέχνες, έρχεται ξανά στην Αθήνα, ανοίγοντας το πρόγραμμα του φετινού Φ hill Sessions με μια ξεχωριστή συναυλία την Τρίτη 9 Ιουνίου, στο Θέατρο «Δόρα Στράτου». Μια συναυλία που φέρνει μαζί τρία στοιχεία της Μεσογείου: εκείνους που τη διασχίζουν, τη μουσική των λιμανιών της και τις σειρήνες - τόσο με την έννοια της ελληνικής μυθολογίας όσο και ως σειρήνες συναγερμού που, σε αντίθεση με τους ναύτες του Οδυσσέα, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε κλείνοντας τα αυτιά μας.

10 ΙΟΥΝΙΟΥ | SOPHIE LIES / ΚΩΣΤΗΣ / ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΝΤΕΣ

TO ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ

H Sophie Lies, ο Κωστής και ο Σταύρος Τσαντές, τρεις καλλιτέχνες από την νέα γενιά τραγουδοποιών, ενώνουν τις φωνές και τη δημιουργική τους φαντασία για να παρουσιάσουν μια μουσική παράσταση-εμπειρία, σαν μια τελετή υποδοχής του φετινού καλοκαιριού, την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στο Θέατρο «Δόρα» Στράτου. Κάτω από τον ανοιχτό Αττικό ουρανό, στον εμβληματικό λόφο του Φιλοπάππου, τα τραγούδια των τριών καλλιτεχνών θα συνηχήσουν και θα συνδιαλεχθούν με αγαπημένα τους κείμενα, ποιήματα και αλληλοεκμυστηρεύσεις, γύρω από τα ερωτήματα που ανοίγει το καλοκαίρι ως μια εποχή που ο χρόνος πυκνώνει και οι άνθρωποι μετασχηματίζονται.

15 ΙΟΥΝΙΟΥ | ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν την Δευτέρα 15 Ιουνίου στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου» για άλλη μία βραδιά όπως μόνο αυτοί ξέρουν!

Το αγαπημένο συγκρότημα άνοιξε το πρώτο Φ hill Sessions τον περασμένο Ιούνιο με μια sold out συναυλία που σήμανε με τον ιδανικότερο τρόπο την έναρξη του φεστιβάλ, ενώ ακολούθησε και μια δεύτερη εμφάνιση, επίσης sold out, τον Σεπτέμβριο. Γίνεται να λείπουν από το φετινό πρόγραμμα του Φ hill Sessions; Δεν γίνεται! Ο Αργύρης Μπακιρτζής με τη μουσική του παρέα, επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

23 ΙΟΥΝΙΟΥ | POLIS ENSEMBLE ΜΕ GUEST ΤΟΝ HAIG YAZDJIAN

Το Polis Ensemble συναντά τον διεθνούς φήμης Αρμένιο καλλιτέχνη Haig Yazdjian σε μια ιδιαίτερη μουσική σύμπραξη την Τρίτη 23 Ιουνίου, στο Θέατρο «Δόρα Στράτου». Η συλλογική ηχητική ταυτότητα του σχήματος που ιδρύθηκε στην Αθήνα πριν από δεκαπέντε χρόνια, συναντά τη δεξιοτεχνία και τη δημιουργική φαντασία του Yazdjian, διαμορφώνοντας ένα ζωντανό πεδίο μουσικής συνύπαρξης όπου η μνήμη της παράδοσης μετασχηματίζεται σε νέα καλλιτεχνική έκφραση.

Η συναυλία αντλεί έμπνευση από τον διαχρονικό πολιτισμικό διάλογο μεταξύ των λαών της Μεσογείου, των Βαλκανίων, του Καυκάσου και της Βόρειας Αφρικής.

24 ΙΟΥΝΙΟΥ | ΜΑΡΘΑ ΦΡΙΝΤΖΗΛΑ THE KUBARA PROJECT & KALOGERAKI BROS

Η Μάρθα Φριντζήλα με το The Kubara Project και τα Καλογεράκια επιστρέφουν στο Θέατρο «Δόρα Στράτου», μετά την περσινή θερμή ανταπόκριση του κοινού στις δύο συναυλίες που έδωσαν, κλείνοντας πανηγυρικά το πρώτο Φ hill Sessions.

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, η ξεχωριστή αυτή παρέα στήνει ξανά μια μουσική γιορτή γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και τη μοναδική σκηνική της χημεία.

29 ΙΟΥΝΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου» τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Φ hill Sessions, για μια συναυλία που ενώνει το παρόν της με όλη τη διαδρομή της. Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που την έχουν καθιερώσει ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

6 ΙΟΥΛΙΟΥ | THE KILIMANJARO DARKJAZZ ENSEMBLE

Οι The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble (TKDE) επιτέλους επέστρεψαν! Η μπάντα-κολεκτίβα που εξακολουθεί να επικοινωνεί με τους φίλους της με newsletter, κρατώντας «τη δραστηριότητα στα social media στο ελάχιστο δυνατό» δηλώνει ξανά παρούσα μετά από 12 χρόνια! Η ανακοίνωση για ένα reunion show στο Βερολίνο τον Αύγουστο του 2025 σκόρπισε ενθουσιασμό στο πιστό κοινό τους και οδήγησε αναπόφευκτα σε μια sold out συναυλία. Η συνάντησή τους επί σκηνής μετά το πολυετές hiatus, αποδείχτηκε λυτρωτική για όλους και συνάμα δημιουργική. Έτσι, αποφάσισαν να κάνουν ένα exclusive tour το καλοκαίρι του 2026 σε επιλεγμένα φεστιβάλ και ταυτόχρονα ανακοίνωσαν ότι «καινούργια μουσική φτιάχνεται σταδιακά».

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου οι The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble φέρνουν στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου» τον χαρακτηριστικό dark jazz ήχο τους που κινείται ανάμεσα στην ambient, το post rock, την πειραματική electronica και τον αυτοσχεδιασμό.

8 ΙΟΥΛΙΟΥ | NATE SMITH

Ο Nate Smith, ένας από τους πιο επιδραστικούς και περιζήτητους ντράμερ της σύγχρονης μουσικής σκηνής, θα βρεθεί μαζί με το εκπληκτικό κουαρτέτο του στο Θέατρο «Δόρα Στράτου», την Τετάρτη 8 Ιουλίου για μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, ενέργεια και δημιουργικό αυτοσχεδιασμό. Με τη μοναδική του ικανότητα να γεφυρώνει τη jazz, το funk, το hip-hop και τη σύγχρονη groove μουσική, ο Nate Smith μετατρέπει κάθε εμφάνισή του σε μια δυναμική ζωντανή εμπειρία βαθιάς μουσικότητας.

Ο Nate Smith δημιούργησε το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, “LIVE ACTION” (για το οποίο έλαβε φέτος δύο GRAMMY AWARDS, το ένα για το καλύτερο Alternative Jazz Album), ως ένα project με επίκεντρο τον παραγωγό, στα πρότυπα του Quincy Jones.