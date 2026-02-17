Το Ferto με το οποίο θα μας εκπροσωπήσει ο Akylas, ο νικητής του Sing For Greece στη Eurovision 2026, αλλά τα Χάνομαι της Marseaux, Dark Side of the Moon του good job Nicky, το Parea της Evangelia και το Labyrinth της Mikay είναι πλέον διαθέσιμα από τη Minos EMI, A Universal Music Company σε όλες τις streaming υπηρεσίες.

Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε τα links για το κάθε τραγούδι, αλλά και το βίντεο με την εμφάνιση του κάθε τραγουδιστή από τον Τελικό του Sing For Greece 2026 που προβλήθηκε την Κυριακή (15/2).

Ferto: Ακούστε εδώ το τραγούδι του Akyla για τη Eurovision 2026

Ο Akylas έρχεται αποφασισμένος να ταράξει την ελληνική μουσική σκηνή και πολύ περισσότερο τη σκηνή της Eurovision 2026.

Ο χαρισματικός performer αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή το απόλυτο φαβορί για την εκπροσώπηση της χώρας με το Ferto να ξεπερνά τις 2 εκ. προβολές στο YouToube πριν κι από την επίσημη παρουσίασή του στον Α’ Ημιτελικό.

Το smash hit του σαρωτικού Akylas κυκλοφορεί επιτέλους επίσημα σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες από τη Minos EMI, A Universal Music Company, και είναι σε στίχους του ίδιου και του Ορφέα Νόνη και μουσική των Papatanice, Akylas, TEO.x3

Το Ferto έχει ξεχωρίσει για τον ρυθμό του, την ενέργειά του, και τον δυναμισμό του με τον Akylas να το απογειώνει ερμηνευτικά. Ωστόσο, το τραγούδι του, έχει κερδίσει επίσης την αγάπη του κοινού λόγω του σπουδαίου μηνύματος που περνά.

Πατήστε εδώ για να το βρείτε σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.

Το Νόημα του Ferto

Το Ferto αναφέρεται στην απληστία και τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να αποκτά όλο και περισσότερα, σε μια κοινωνία που καλλιεργεί την αίσθηση πως τίποτα δεν είναι αρκετό. Ο ήρωας προσπαθεί να ξεχωρίσει το όνειρο από την ανάγκη να καλύψει τα κενά της παιδικής στέρησης.

Το τραγούδι, βιωματικό για τους δημιουργούς του, είναι αφιερωμένο στους γονείς που, παρά τις δυσκολίες, πρόσφεραν αγάπη και ελπίδα, αλλά και στα παιδιά που παλεύουν να ανταποδώσουν. Τελικά, αποτελεί μια ιστορία για την απληστία και τον καταναλωτισμό, αλλά και για την ευγνωμοσύνη και την αξία όσων ήδη έχουμε.

Δείτε την εμφάνιση του Akyla στον Τελικό του Sing For Greece 2026

Dark Side Of The Moon: Ακούστε εδώ το viral τραγούδι του good job Nicky

O good job Nicky αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί του Sing for Greece 2026 με το τραγούδι του «Dark Side Of The Moon» να αποκτά φανατικό κοινό.

Ο ταλαντούχος ερμηνευτής ξεχώρισε με τη δυναμική παρουσία του στη σκηνή του Εθνικού Τελικού και πλέον το smash hit του κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Το «Dark Side Of The Moon» συνδυάζει σύγχρονους ήχους με έντονο συναίσθημα και δυναμικούς στίχους, κι αυτά είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά που το έκαναν αμέσων να ξεχωρίσει. Τη μουσική υπογράφουν οι Connor Mullally και Trey Qua ενώ τους στίχους οι Connor Mullally, Trey Qua, και good job Nicky.

Πατήστε εδώ για να το βρείτε σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.

Δείτε την εμφάνιση του good Job Nicky στον Τελικό του Sing For Greece

Χάνομαι: Ακούστε εδώ το τραγούδι της Marseaux

Η Marseaux αποτέλεσε ένα από τα φαβορί για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 με το «Χάνομαι» να αποκτά μεγάλο κοινό. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια καθήλωσε με την εμφάνισή της στη σκηνή του τελικού, και παρόλο που δεν πήρε το εισιτήριο για τη Βιέννη το «Χάνομαι», κέρδισε το κοινό.

Νοσταλγικό, με 00s vibes και τα μοναδικά φωνητικά της Marseaux το «Χάνομαι» έχει ήδη αγαπηθεί από τους ακροατές και πλέον κυκλοφορεί επίσημα από τα Minos EMI, A Universal Music Company σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.

Το «Χάνομαι» αποτελεί μια μουσική δημιουργία του Solmeister. Το κομμάτι ξεχωρίζει για την ατμοσφαιρική του παραγωγή και το έντονα συναισθηματικό ύφος, με την Marseaux να το αποδίδει με έναν τρόπο που ισορροπεί ανάμεσα στην ευαισθησία και την εσωτερική ένταση.

Πατήστε εδώ για να το βρείτε σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.

Δείτε την εμφάνιση της Marseaux στον Τελικό του Sing For Greece

Parea: Ακούστε εδώ το τραγούδι της Evangelia

Η Evangelia κέρδισε τις εντυπώσεις στον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026 με την συμμετοχή της και το «PARÉA»!

Ξεσήκωσε όλο τον κόσμο με την υπέροχη εμφάνιση της, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στην ξένη επιτροπή και την τέταρτη στην τελική κατάταξη!



Τη μουσική υπογράφουν οι Evangelia Psarakis, Jay Stolar, Gino The Ghost, Kyle Buckley, Giorgos Kalogerakos, τους στίχους οι Evangelia Psarakis, Jay Stolar, Vlospa, Giorgos Kalogerakos, Gino The Ghost, Alessandra Francesca Bregante a.k.a Essa Gante, Samantha Cámara, Kyle Buckley, και πλέον κυκλοφορεί επίσημα από Golden Records & Minos EMI, A Universal Music Company σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.

Η Evangelia απέδειξε για ακόμα μία φορά το ταλέντο της με την φωνή και την σκηνική της παρουσία και φυσικά, μας κατέπληξε με τον international αέρα της!

Το «PARÉA» είναι ένα τραγούδι που εκφράζει απόλυτα την ελληνική κουλτούρα και η Evangelia είναι η καταλληλότερη για να μας το τραγουδήσει!

Πατήστε εδώ για να το βρείτε σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.

Δείτε την εμφάνιση της Evangelia στον Τελικό του Sing For Greece

Labyrinth: Ακούστε εδώ το τραγούδι της Mikay

Η Mikay ξεχώρισε με την συμμετοχή της στον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026 και το Labyrinth με το οποίο διαγωνίστηκε αν και δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τη Βιέννη κέρδισε τις εντυπώσεις.

Τη μουσική υπογράφει ο Foti, τους στίχους η Mikay, και πλέον κυκλοφορεί επίσημα από τα Minos EMI, A Universal Music Company σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.

Η Mikay αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την ερμηνευτική της ικανότητα σε ένα άκρως απαιτητικό τραγούδι! Μια έκρηξη συναισθημάτων που χτίζεται σιγά-σιγά μέχρι να αγγίξει την κορύφωση.

Πατήστε εδώ για να το βρείτε σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.

Δείτε την εμφάνιση της Mikay στον Τελικό του Sing For Greece