Φοίβος για Βανδή: «Στεναχωρήθηκα λίγο γιατί ακριβώς 17 χρόνια είναι μία ολόκληρη ζωή»

Ο Φοίβος έδωσε συνέντευξη στην κυπριακή εκπομπή "Xmas Stars" του ΚΛΙΚ FM και μεταξύ άλλων, ο συνθέτης των μεγάλων επιτυχιών αναφέρθηκε στην πολύχρονη συνεργασία του με τη Δέσποινα Βανδή χωρίς να κρύψει ότι είχε στενοχωρηθεί όταν έληξε η συνεργασία τους, ενώ αναφέρθηκε και στην αμφισβήτηση που βίωνε στο παρελθόν.

«Οι γονείς μου ήθελαν να με βαφτίσουν Φοίβο, αλλά εκείνη την εποχή η εκκλησία δεν δεχόταν να βαφτίσει κάποιον με μη χριστιανικό όνομα, οπότε αναγκαστικά με βάφτισαν Βαγγέλη, που ήταν Ευάγγελος, που ήταν το όνομα ενός εκ των δύο των παππούδων μου.

Και στη συνέχεια πήγανε και με δικαστική πράξη μου προσέθεσαν το Φοίβος. Δεν με έχει φωνάξει ποτέ κανένας Βαγγέλη. Μόνο ο παππούς μου ο Βαγγέλης με φώναζε Βαγγέλη», είπε αρχικά ο Φοίβος.

Μάλιστα, εξομολογήθηκε ότι «για τουλάχιστον δέκα χρόνια Χριστούγεννα και Πάσχα έκανα μέσα στο στούντιο, κοιμόμασταν μέσα, δεν ήθελα να βγαίνω έξω».

«Την αμφισβήτηση είναι το βασικότερο πράγμα που βίωνα σε όλη μου την καριέρα. Δηλαδή, μονίμως κάθε τραγούδι που έβγαζα, με είχαν ονομάσει τον καταστροφέα του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής μουσικής, με λέγανε σατανιστή, με λέγανε κλέφτη… Έχω ακούσει απίστευτα πράγματα», δήλωσε στη συνέχεια ο γνωστός συνθέτης.

Όσον αφορά τη συνεργασία με τη Δέσποινα Βανδή, ο Φοίβος δεν έκρυψε ότι:

«Την αγαπούσα πάρα πολύ την Δέσποινα και την αγαπάω. Εκεί μπορεί να στεναχωρήθηκα λίγο γιατί ακριβώς 17 χρόνια είναι μία ολόκληρη ζωή. Είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία.

Πραγματικά, εγώ αισθανόμουν σαν να είναι η προέκτασή μου η Δέσποινα. Εντάξει, τι να κάνουμε… Είχε πολύ άγχος όταν πήρε αυτή την απόφαση. Εγώ της είπα ότι δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, μια χαρά θα πας, θα σκίσεις».