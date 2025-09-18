Μενού

Γέμισε το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία-αφιέρωμα στον Μπιθικώτση με πολλούς κορυφαίους καλλιτέχνες

συναυλία για Μπιθικώτση
NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Μόλις λίγες ημέρες μετά τις δύο συναυλίες της Άννας Βίσση, το Καλλιμάρμαρο γέμισε και πάλι με χιλιάδες κόσμου που πήγαν το βράδυ της Τετάρτης (17/9) για να παρακολουθήσουν τη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, με τίτλο «Αξιος Εστί».

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε με αφορμή με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων από τον θάνατο του αξέχαστου ερμηνευτή και συμμετείχαν πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών, η Πέγκυ Ζήνα, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Χρήστος Δάντης, ο Γιώργος Μαργαρίτης, η Μελίνα Ασλανίδου, ο Γιάννης Μπέζος, ο Μαριος Φραγκούλης, η Ρένα Μόρφη, οι Τεκετζήδες και ο Πέτρος Γαϊτάνος, οι οποίοι ερμήνευσαν στη σκηνή εμβληματικά τραγούδια του.

Ο Λάκης Λαζόπουλος είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία, την καλλιτεχνική επιμέλεια, αλλά και την παρουσίαση της συναυλίας, στην οποία έδωσε το «παρών» και ο γιος του αξέχαστου ερμηνευτή, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο οποίος ήταν εμφανώς συγκινημένος.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον Σύλλογο "ΦΛΟΓΑ" Γονιών – Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια.

Δείτε φωτογραφίες: 

Σταύρος Ξαρχάκος
Σταύρος Ξαρχάκος | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Πίτσα Παπαδοπούλου
Πίτσα Παπαδοπούλου | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Κώστας Χατζής
Κώστας Χατζής | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Λάκης Λαζόπουλος
Λάκης Λαζόπουλος | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Γρηγόρης Μπιθικώτσης
Γρηγόρης Μπιθικώτσης | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Γιάννης Μπέζος
Γιάννης Μπέζος | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Μάριος Φραγκούλης
Μάριος Φραγκούλης | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Πέγκυ Ζήνα
Πέγκυ Ζήνα | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Μελίνα Ασλανίδου
Μελίνα Ασλανίδου | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Χρήστος Δάντης
Χρήστος Δάντης | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Αντώνης Ρέμος
Αντώνης Ρέμος | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Πέτρος Γαϊτάνος
Πέτρος Γαϊτάνος | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Ρένα Μόρφη
Ρένα Μόρφη | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Γιάννης Κότσιρας
Γιάννης Κότσιρας | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Θέμης Αδαμαντίδης
Θέμης Αδαμαντίδης | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

