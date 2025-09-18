Γέμισε το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία-αφιέρωμα στον Μπιθικώτση με πολλούς κορυφαίους καλλιτέχνες

Μόλις λίγες ημέρες μετά τις δύο συναυλίες της Άννας Βίσση, το Καλλιμάρμαρο γέμισε και πάλι με χιλιάδες κόσμου που πήγαν το βράδυ της Τετάρτης (17/9) για να παρακολουθήσουν τη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, με τίτλο «Αξιος Εστί».

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε με αφορμή με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων από τον θάνατο του αξέχαστου ερμηνευτή και συμμετείχαν πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών, η Πέγκυ Ζήνα, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Χρήστος Δάντης, ο Γιώργος Μαργαρίτης, η Μελίνα Ασλανίδου, ο Γιάννης Μπέζος, ο Μαριος Φραγκούλης, η Ρένα Μόρφη, οι Τεκετζήδες και ο Πέτρος Γαϊτάνος, οι οποίοι ερμήνευσαν στη σκηνή εμβληματικά τραγούδια του.

Ο Λάκης Λαζόπουλος είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία, την καλλιτεχνική επιμέλεια, αλλά και την παρουσίαση της συναυλίας, στην οποία έδωσε το «παρών» και ο γιος του αξέχαστου ερμηνευτή, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο οποίος ήταν εμφανώς συγκινημένος.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στον Σύλλογο "ΦΛΟΓΑ" Γονιών – Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια.

Δείτε φωτογραφίες:

Σταύρος Ξαρχάκος | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πίτσα Παπαδοπούλου | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Κώστας Χατζής | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Λάκης Λαζόπουλος | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γρηγόρης Μπιθικώτσης | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γιάννης Μπέζος | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μάριος Φραγκούλης | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πέγκυ Ζήνα | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μελίνα Ασλανίδου | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Χρήστος Δάντης | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Αντώνης Ρέμος | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πέτρος Γαϊτάνος | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ρένα Μόρφη | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Γιάννης Κότσιρας | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Θέμης Αδαμαντίδης | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ