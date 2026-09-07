Γιάννης Πάριος: «Ίσως η ηλικία μου να σε ανησυχεί» - Τι απαντά στα αρνητικά σχόλια

Ο Γιάννης Πάριος θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα μετά τα αρνητικά σχόλια που διατυπώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες με αφορμή την πρόσφατη συναυλία του στην Κύπρο.

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Μέσα από την επίσημη σελίδα του στο Tik Tok, ο Γιάννης Πάριος έδωσε τη δική του απάντηση σε όσα ειπώθηκαν, τονίζοντας πως αισθάνεται καλά, ότι συνεχίζει να έχει πολύ καλές επιδόσεις στο τραγούδι και ότι σήμερα αισθάνεται ακόμη πιο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική σε σχέση με παλαιότερα.

«Ίσως η ηλικία μου να σε ανησυχεί, αλλά νιώθω καλά, έχω καλές επιδόσεις, νιώθω τόσο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική όσο ήμουν και πριν από 10 χρόνια. Αλλά τώρα χαίρομαι ακόμα περισσότερο για τη μουσική.

Πάρε την βόλτα σου μαζί μου όπως ήσουν πάντα. Σας αγαπώ όλους και δεν με νοιάζει η ηλικία μου. Νιώθω ακόμα πιο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική τώρα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Πάριος στη λεζάντα της ανάρτησής του στο TikTok.

#giannisparios🎼🎶 #giannispariosofficial #giannisparios ♬ original sound - Giannis Parios @giannisparios_official Ίσως η ηλικία μου να σε ανησυχεί, αλλά νιώθω καλά, έχω καλές επιδόσεις, νιώθω τόσο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική όσο ήμουν και πριν από 10 χρόνια.Αλλά τώρα χαίρομαι ακόμα περισσότερο για τη μουσική. Πάρε την βόλτα σου μαζί μου όπως ήσουν πάντα. Σας αγαπώ όλους και δεν με νοιάζει η ηλικία μου. Νιώθω ακόμα πιο βαθιά συνδεδεμένος με τη μουσική τώρα. ❤️ #giannisparios✔✔💯💯