Ο Γιάννης Πάριος απαντά στα αρνητικά σχόλια: «Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη»

Ο Γιάννης Πάριος έδωσε τη δική του απάντηση σε όσους σχολίασαν αρνητικά την πρόσφατη live εμφάνισή του στην Κύπρο ως προς την απόδοση της φωνής του, ενώ αναφέρθηκαν και στην ηλικία του, τονίζοντας πως αυτά τα σχόλια του είναι τελείως αδιάφορα.

Την ίδια στιγμή άφησε αιχμές και για όσους κάνουν τέτοια σχόλια χωρίς να φαίνεται η ταυτότητά τους. Σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά ο Γιάννης Πάριος δήλωσε:

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«Τα λέω καλά, αυτό τους πονάει πιο πολύ. Και όχι η ηλικία μου. Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη. Δεν παίρνει σύνταξη ο καλλιτέχνης. Να πάει στο ΙΚΑ να πάρει τη σύνταξη;».

Όταν ρωτήθηκε για το αν του είναι αδιάφορα τέτοια σχόλια, ο αγαπημένος τραγουδιστής απάντησε:

«Τελείως. Με ενδιαφέρει η αγάπη του κόσμου, τίποτα άλλο. Γιατί εγώ δεν έχω βλάψει κανέναν από αυτούς και ευτυχώς δεν θέλω κανέναν από αυτούς.

Γιατί αυτοί δεν έχουν τα γκάτς (κότσια) -που λένε- να βάλουν το όνομα τους από κάτω. Να πουν είμαι ο τάδε.

Για τους άλλους δεν μιλάνε γιατί; Δεν ξέρω. Να σκεφτώ άσχημα δεν θέλω. Εγώ αγαπάω την Πάρο μου και τα τηγανιτά ψάρια. Εγώ τους εύχομαι από την ψυχή μου να μακροημερεύσουν».