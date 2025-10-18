Τον γνωρίζουμε ως μαίανδρο ή «ελληνική κλείδα» και είναι ένα σημείο αναφοράς για την αρχιτεκτονική και την αρχαιολογία. Πρόκειται για την σύνθεση ευθειών που ενώνονται μεταξύ τους σε ορθές γωνίες ή τέμνονται διαγώνια. Το συγκεκριμένο μοτίβο χρησιμοποιήθηκε για τη διακόσμηση της ζωφόρου. Μια γνωστή παραλλαγή του μαιανδρου είναι αυτή με τα σπειροειδή, επαναλαμβανόμενα μοτίβα, αλλά και η βιτρούβια έλικα, που αποτελεί καμπυλόγραμμο, κυματοειδές μοτίβο.

Στα νεότερα χρόνια, η ναζιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή υιοθέτησε μια εκδοχή του μαιάνδρου ως έμβλημα της, η οποία παραπέμπει σε αγκυλωτό σταυρό. Επίσης ο σχεδιαστής μόδας Τζιάνι Βερσάτσε σχεδίασε ρούχα με μαιάνδρους.

Τι σχέση έχει αυτό με τον Light

Nerogreco/Instagram

Σε χθεσινοβραδινό Instagram story, ο Light αποκάλυψε στους 610.000 followers του ένα εσώρουχο που φορούσε, με σχεδιασμένα μοτίβα μαίανδρου. Το εσώρουχο αυτό, ο Αφροέλληνας ράπερ αποκάλυψε πως το έχει από 16 ετών. Γελώντας έδειξε ξανά και και ξανά το μοτίβο του μαιάνδρου σε όσους έβλεπαν το story, ενώ και στην επόμενη ιστορία άφησε ένα στιγμιότυπο ασπρόμαυρο που επίσης έδειχνε τον μαιάνδρο.

Τι σημαίνει αυτό;

Για τους πολύ καχύποπτους, μπορεί και να υπονοεί πώς ο Light όταν ήταν 16 ετών είχε κάποια συμπάθεια σε ακραία κοινωνικοπολιτικά μορφώματα. Για όλους τους υπόλοιπους που αγαπάνε τη μουσική του και την περσόνα του φανατικά, απολύτως τίποτα. Εμείς λέμε πως ακολουθούσε Τζιάνι Βερσάτσε και ήταν μέσα στη μόδα.