Γλυκερία: Ακυρώθηκε η εμφάνισή της στο Sani Festival - Η ανακοίνωση και ο λόγος

Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη εμφάνιση της Γλυκερίας στη συναυλία που είναι αφιερωμένη στη Λίνα Νικολακοπούλου στο Sani Festival.

Σε ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της γνωστής τραγουδίστριας στο Facebook, η ομάδα της Γλυκερίας εξήγησε τον λόγο για τον οποίο πάρθηκε η συγκεκριμένη απόφαση, αναφέροντας - μεταξύ άλλων - ότι υπήρχε «κίνδυνος εκτεταμένων επεισοδίων» ύστερα από «οργανωμένες πιέσεις και καλέσματα σε επεισόδια από το κίνημα BDS και τους υποστηρικτές του».

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση:

«Αγαπητοί φίλοι,

Με μεγάλη λύπη σας ενημερώνουμε ότι, παρά την προγραμματισμένη συμμετοχή της Γλυκερίας στη συναυλία–αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου στο Sani Festival, η εμφάνισή της δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε έπειτα από σοβαρή εκτίμηση των συνθηκών που διαμορφώθηκαν, καθώς οργανωμένες πιέσεις και καλέσματα σε επεισόδια από το κίνημα BDS και τους υποστηρικτές του θα μπορούσαν να διαταράξουν την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Παρά τη σαφή πρόθεση των τοπικών αρχών να αποτρέψουν τέτοιες ενέργειες, ο κίνδυνος εκτεταμένων επεισοδίων οδήγησε στη δύσκολη, αλλά υπεύθυνη απόφαση η καλλιτέχνις να μη συμμετάσχει.

Η Γλυκερία, σε όλη την πορεία της, υπηρέτησε το ελληνικό τραγούδι με ήθος, συνέπεια και αγάπη προς το κοινό, χωρίς ποτέ να απασχολήσει με οτιδήποτε πέρα από την τέχνη της. Η μουσική της είχε και έχει στόχο να ενώνει, όχι να διχάζει.

Τέτοιες φανατικές πρακτικές δεν μπορούν να μειώσουν την αξία ούτε της διαδρομής της ούτε του μηνύματος που φέρει η τέχνη της.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια και να εκφράσουμε τη βαθιά μας εκτίμηση για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στη Γλυκερία όλα αυτά τα χρόνια.

Το μουσικό ταξίδι της Γλυκερίας συνεχίζεται, και πολύ σύντομα θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις για τις προσεχείς εμφανίσεις της.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα της Γλυκερίας»

Γλυκερία: Η ανακοίνωση για την ακύρωση της εμφάνισής της | @Glykeria - Facebook

Ποιο είναι το κίνημα BDS

Όπως αναφέρει το BDS Greece στην ιστοσελίδα του, το παγκόσμιο κίνημα BDS βασίζεται στην απλή αρχή ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με την υπόλοιπη ανθρωπότητα.

Το διεθνές BDS προέκυψε το 2005 με πρωτοβουλία της παλαιστινιακής κοινωνίας πολιτών, κατά το προηγούμενο του αγώνα για τη διεθνή απομόνωση του καθεστώτος του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική.

Το κίνημα στοχεύει στην άσκηση πίεσης προς το Ισραήλ, ώστε:

να θέσει τέλος στην παράνομη και απάνθρωπη πολιορκία της Λωρίδας της Γάζας, στην κατοχή και τον εποικισμό όλων των παλαιστινιακών εδαφών και να κατεδαφίσει το τείχος

να αναγνωρίσει τα θεμελιώδη δικαιώματα των Αραβοπαλαιστινίων πολιτών του Ισραήλ και των Παλαιστίνιων Βεδουίνων της Negev, εκχωρώντας τους καθεστώς πλήρους ισότητας και ισονομίας

να σεβαστεί τα δικαιώματα των Παλαιστινίων προσφύγων για επιστροφή στα σπίτια και τις ιδιοκτησίες τους, όπως προβλέπεται από το ψήφισμα 194 του ΟΗΕ.

Η Πρωτοβουλία BDS Greece συγκροτήθηκε στις αρχές του 2019 ως συλλογικότητα που δρα ανοικτά, διατηρεί την ανεξαρτησία της από κάθε άλλο πολιτικό σχηματισμό και ακολουθεί το πνεύμα και τους όρους λειτουργίας του διεθνούς κινήματος BDS με αποκλειστικό κίνητρο όσων συμμετέχουν το ενδιαφέρον τους για την παλαιστινιακή υπόθεση.