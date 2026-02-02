Grammys 2026: «Δεν είμαστε αγροίκοι, ICE out» - Η ομιλία του Bad Bunny ήταν η πιο πολιτική στιγμή των βραβείων

Ο Bad Bunny έκανε τη διαφορά στα βραβεία Grammy και πήρε λίγο «από την λάμψη» της βραδιάς για να μιλήσει για το πιο σημαντικό γεγονός που αφορά τις ΗΠΑ τον τελευταίο μήνα: Την βιαιότητα της ICE.

Στον πιο πολιτικό λόγο της βραδιάς, ο σταρ της reggaeton, ο πρώτος λατίνος που κερδίζει, δήλωσε: «Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω: ICE έξω».

Και συνέχισε: «Δεν είμαστε αγροίκοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι. Είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί», συνέχισε ο Bad Bunny. «Ξέρω ότι είναι δύσκολο να μην μισείς αυτές τις μέρες. Και σκεφτόμουν ότι μερικές φορές μολυνόμαστε. Το μίσος γίνεται πιο δυνατό με περισσότερο μίσος.

«Το μόνο πράγμα που είναι πιο ισχυρό από το μίσος είναι η αγάπη. Γι' αυτό, σας παρακαλώ, πρέπει να είμαστε διαφορετικοί. Αν πολεμάμε, πρέπει να το κάνουμε με αγάπη. Δεν τους μισούμε, αγαπάμε τον λαό μας. Αγαπάμε την οικογένειά μας, και αυτός είναι ο τρόπος να το κάνουμε — με αγάπη. Μην το ξεχνάτε αυτό, σας παρακαλώ.»

Ο Bad Bunny δεν οργάνωσε καμία εμφάνιση στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η ομιλία του Bad Bunny στα βραβεία Grammy, όπως επισημαίνει η USA Today, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο τραγουδιστής μίλησε για το θέμα της μετανάστευσης και της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο τραγουδιστής δεν προγραμμάτισε καμία εμφάνιση στις Ηνωμένες Πολιτείες για την τελευταία παγκόσμια περιοδεία του, η οποία περιλαμβάνει στάσεις σε όλη τη Λατινική Αμερική, την Αυστραλία, την Ευρώπη και την Ιαπωνία. Πριν από την περιοδεία, πραγματοποίησε μια σειρά συναυλιών στο Πουέρτο Ρίκο από τις 11 Ιουλίου έως τις 20 Σεπτεμβρίου, που προσέλκυσαν χιλιάδες θαυμαστές από όλο τον κόσμο στο νησί.