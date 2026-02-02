Grammys 2026: «Φωτιά» ο λόγος του Τρέβορ Νόα για Επστάιν και Νίκι Μινάζ - Με μήνυση απειλεί ο Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε σφοδρά την τελετή απονομής των βραβείων Grammy δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της οποίας αρκετοί καλλιτέχνες εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις αυστηρές μεταναστευτικές πολιτικές της κυβέρνησής του, μεταξύ και ο host Τρέβορ Νόα (Trevor Noah), τον οποίο και απείλησε ανοιχτά, λίγο αργότερα.

«Ορίστε, το τραγούδι της χρονιάς! Συγχαρητήρια Μπίλι Άιλις (…) Αυτό είναι το Grammy που θέλει κάθε καλλιτέχνης, σχεδόν τόσο όσο o Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία», σχολίασε ο Νόα, προτού προσθέσει: «Το οποίο βγάζει νόημα διότι, αφού έφυγε ο Έπστιν, χρειάζεται ένα νέο νησί για να περνάει την ώρα του με τον Μπιλ Κλίντον».

Παράλληλα, ο παρουσιαστής δεν δίστασε να σχολιάσει την «Νούμερο ένα φαν του Τραμπ», Νίκι Μινάζ.

«Κοιτάξτε πόσοι είναι εδώ! Ο Τζον Λέτζεντ, η Μπίλι Άιλις, η Νίκι Μινάζ… δεν είναι εδώ. Είναι ακόμα στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ και συζητούν πολύ σημαντικά ζητήματα», δήλωσε και ξέσπασαν γέλια σε ολόκληρη την αίθουσα.

Grammys 2026: Οι απειλές Τραμπ στον Τρέβορ Νόα

Μετά από αυτό το δείγμα σάτιρας, ανάμεσα σε πολλές άλλες στιγμές της βραδιάς που αναφέρθηκε, ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκίνησε τις απειλές: «

Τα βραβεία Grammy είναι τα χειρότερα, σχεδόν αδύνατο να τα παρακολουθήσει κανείς».

«Η CBS είναι τυχερή που δεν έχει πλέον αυτά τα σκουπίδια να γεμίζουν τις συχνότητές της», είπε σε μια προφανή αναφορά στο γεγονός ότι η Disney θα αναλάβει τα δικαιώματα μετάδοσης της τελετής απονομής των βραβείων από το επόμενο έτος.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος αναφέρθηκε στο αστείο του Νόα, υπονοώντας ότι πέρασε χρόνο στο νησί του Επστάιν, λέγοντας: «Ο Νόα είπε, ΛΑΘΟΣ για μένα, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον πέρασαν χρόνο στο νησί του Επστάιν. ΛΑΘΟΣ!!!»

«Δεν μπορώ να μιλήσω για τον Μπιλ, αλλά εγώ δεν έχω πάει ποτέ στο νησί του Επστάιν, ούτε σε κανένα κοντινό μέρος, και μέχρι την ψευδή και δυσφημιστική δήλωση απόψε, δεν έχω κατηγορηθεί ποτέ ότι ήμουν εκεί, ούτε καν από τα ψεύτικα μέσα ενημέρωσης», πρόσθεσε η ανάρτηση.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ προειδοποίησε τον Νόα, λέγοντας ότι «καλύτερα να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, και να τα ξεκαθαρίσει γρήγορα», και πρόσθεσε: «Φαίνεται ότι θα στείλω τους δικηγόρους μου να μηνύσουν αυτόν τον φτωχό, αξιολύπητο, άταλάντο, ηλίθιο παρουσιαστή».

Ο πρόεδρος είπε ότι θα μηνύσει τον κωμικό για «πολλά» χρήματα, καθώς ανέφερε τις οικονομικές αποζημιώσεις που εξασφάλισε από τα ABC και CBS και έγραψε: «Ετοιμάσου, Νόα, θα διασκεδάσω μαζί σου!»

