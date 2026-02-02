Grammys 2026: Οι νικητές σε όλες τις κατηγορίες - Σάρωσαν Lady Gaga, Bad Bunny και Kendrick Lamar

Τα Grammys 2026 πραγματοποιήθηκαν χθες Κυριακή (1/2) στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες με παρουσιαστή - για έκτη συνεχόμενη και τελευταία χρονιά - τον Trevor Noah.
Η 68η ετήσια τελετή των Grammy Awards προβλήθηκε ζωντανά από το δίκτυο CBS, αλλά και μέσω streaming στην πλατφόρμα Paramount+, ενώ οι μεγάλοι νικητές ήταν οι Bad Bunny, Kendrick Lamar και Lady Gaga, οι οποίοι σάρωσαν στις περισσότερες κατηγορίες των βραβείων.
Ας δούμε αναλυτικά τους νικητές των Grammys 2026:
Record of the Year
DtMF – Bad Bunny
Manchild – Sabrina Carpenter
Anxiety – Doechii
Wildflower – Billie Eilish
Abracadabra – Lady Gaga
Luther – Kendrick Lamar With SZA
The Subway – Chappell Roan
APT. – Rosé, Bruno Mars
Album of the Year
Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
Swag – Justin Bieber
Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
Mayhem – Lady Gaga
GNX – Kendrick Lamar
Mutt – Leon Thomas
Chromakopia – Tyler, the Creator
Song of the Year
Abracadabra – Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, songwriters (Lady Gaga)
Anxiety – Jaylah Hickmon, songwriter (Doechii)
APT. – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, songwriters (Rosé, Bruno Mars)
DtMF – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres, songwriters (Bad Bunny)
Golden [From KPop Demon Hunters] – EJAE & Mark Sonnenblick, songwriters (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami)
Luther – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, songwriters (Kendrick Lamar With SZA)
Manchild – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, songwriters (Sabrina Carpenter)
Wildflower – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish)
Best New Artist
Olivia Dean
Katseye
The Marias
Addison Rae
Sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Best Pop Solo Performance
Daisies — Justin Bieber
Manchild — Sabrina Carpenter
Disease — Lady Gaga
The Subway — Chappell Roan
Messy — Lola Young
Best Pop Duo/Group Performance
Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande
Golden [From KPop Demon Hunters] – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
Gabriela – Katseye
APT. – Rosé, Bruno Mars
30 for 30 – SZA With Kendrick Lamar
Best Pop Vocal Album
Swag – Justin Bieber
Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
Something Beautiful – Miley Cyrus
Mayhem – Lady Gaga
I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims
Best Dance/Electronic Recording
No Cap — Disclosure & Anderson .Paak
Victory Lap — Fred Again.., Skepta, & PlaqueBoyMax
Space Invader — Kaytranada
Voltage — Skrillex
End of Summer — Tame Impala
Best Dance Pop Recording
Bluest Flame – Selena Gomez & Benny Blanco
Abracadabra — Lady Gaga
Midnight Sun – Zara Larsson
Just Keep Watching (From F1 The Movie) – Tate McRae
Illegal – PinkPantheress
Best Dance/Electronic Album
Eusexua — FKA Twigs
Ten Days — Fred Again..
Fancy That — PinkPantheress
Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex
Best Remixed Recording
Abracadabra (Gesaffelstein Remix) — Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein)
Don’t Forget About Us — Kaytranada, remixer (Mariah Carey & Kaytranada)
A Dreams A Dream – Ron Trent Remix — Ron Trent, remixer (Soul II Soul)
Galvanize — Chris Lake, remixer (The Chemical Brothers & Chris Lake)
Golden – David Guetta REM/X — David Guetta, remixer (HUNTR/X: EJAE, Audrey
Nuna, Rei Ami)
Best Rock Performance
U Should Not Be Doing That — Amyl and the Sniffers
The Emptiness Machine — Linkin Park
Never Enough — Turnstile
Mirtazapine — Hayley Williams
Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning — Yungblud Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
Best Metal Performance
Night Terror — Dream Theater
Lachryma — Ghost
Emergence — Sleep Token
Soft Spine —Spiritbox
Birds — Turnstile
Best Rock Song
As Alive as You Need Me to Be – Trent Reznor & Atticus Ross, songwriters (Nine Inch Nails)
Caramel – Vessel1 & Vessel2, songwriters (Sleep Token)
Glum – Daniel James & Hayley Williams, songwriters (Hayley Williams)
Never Enough – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills & Brendan Yates, songwriters (Turnstile)
“Zombie” – Dominic Harrison & Matt Schwartz, songwriters (Yungblud)
Best Rock Album
Private Music — Deftones
I Quit — Haim
From Zero — Linkin Park
Never Enough — Turnstile
Idols — Yungblud
Best Alternative Music Performance
Everything Is Peaceful Love — Bon Iver
Alone — The Cure
Seein’ Stars —Turnstile
Mangetout — Wet Leg
Parachute — Hayley Williams
Best Alternative Music Album
Sable, Fable – Bon Iver
Songs of a Lost World – The Cure
Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
Moisturizer – Wet Leg
Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams
Best R&B Performance
Yukon – Justin Bieber
It Depends – Chris Brown Featuring Bryson Tiller
Folded – Kehlani
Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk) – Leon Thomas
“Heart of a Woman” – Summer Walker
Best Traditional R&B Performance
Here We Are — Durand Bernarr
Uptown — Lalah Hathaway
Love You Too — Ledisi
“Crybaby — SZA
Vibes Don’t Lie — Leon Thomas
Best R&B Song
Folded — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes & Dawit Kamal Wilson, songwriters (Kehlani)
Heart of a Woman — David Bishop & Summer Walker, songwriters (Summer Walker)
It Depends — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent & Dewain Whitmore Jr., songwriters (Chris Brown Featuring
Bryson Tiller)
Overqualified — James John Abrahart Jr & Durand Bernarr, songwriters (Durand Bernarr)
Yes It Is — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl & Leon Thomas, songwriters (Leon Thomas)
Best Progressive R&B Album
Bloom — Durand Bernarr
Adjust Brightness — Bilal
Love on Digital — Destin Conrad
Access All Areas — Flo
Come as You Are — Terrace Martin & Kenyon Dixon
Best R&B Album
Beloved— Giveon
Why Not More? — Coco Jones
The Crown — Ledisi
Escape Room — Teyana Taylor
Mutt — Leon Thomas
Best Rap Performance
Outside — Cardi B
Chains & Whips — Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams
Anxiety — Doechii
TV Off — Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay
Darling, I — Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown
Best Melodic Rap Performance
Proud of Me — Fridayy Featuring Meek Mill
Wholeheartedly — JID Featuring Ty Dolla $ign & 6Lack
Luther — Kendrick Lamar With SZA
WeMaj — Terrace Martin Somebody Loves Me” — Partynextdoor & Drake
Best Rap Song
Anxiety — Jaylah Hickmon, songwriter (Doechii)
The Birds Don’t Sing — Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell
Williams & Stevie Wonder, songwriters (Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices of Fire)
Sticky — Aaron Bolton, Dudley Alexander Duverne, Gloria Woods, Dwayne Carter, Jr., Janae Wherry, Tyler Okonma & Rex Zamor, songwriters (Tyler, the Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne)
TGIF — Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Gloria Woods, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims & Jorge M. Taveras, songwriters (GloRilla)
TV Off —Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, songwriters (Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay)
Best Rap Album
Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
Glorious – GloRilla
God Does Like Ugly – JID
GNX – Kendrick Lamar
Chromakopia – Tyler, the Creator
Best Spoken Word Poetry Album
A Hurricane in Heels: healed people don’t act like that (partially recorded live @City Winery & other places) — Queen Sheba
Black Shaman — Marc Marcel
Pages — Omari Hardwick & Anthony Hamilton
Saul Williams meets Carlos Niño & Friends at Treepeople — Saul Williams, Carlos Niño & Friends
Words for Days Vol. 1 — Mad Skillz
Best Jazz Performance
Noble Rise — Lakecia Benjamin Featuring Immanuel Wilkins & Mark Whitfield
Windows – Live — Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade
Peace of Mind / Dreams Come True — Samara Joy
Four — Michael Mayo
All Stars Lead to You – Live — Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim,
Keyon Harrold & Rachel Eckroth
Best Traditional Pop Vocal Album
Wintersongs — Laila Biali
The Gift of Love — Jennifer Hudson
Who Believes in Angels? — Elton John & Brandi Carlile
Harlequin — Lady Gaga
A Matter of Time — Laufey
The Secret Of Life: Partners, Volume 2 — Barbra Streisand
Best Contemporary Instrumental Album
Brightside — ARKAI
Ones & Twos — Gerald Clayton
BEATrio — Béla Fleck, Edmar Castañeda, Antonio Sánchez
Just Us — Bob James & Dave Koz
Shayan —Charu Suri
Best Musical Theater Album
Buena Vista Social Club
Death Becomes Her
Gypsy
Just In Time
Maybe Happy Ending
Best Música Urbana Album
DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny
Mixteip — J Balvin
FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
NAIKI — Nicki Nicole
EUB DELUXE — Trueno
SINFÓNICO (En Vivo) —Yandel
Best Global Music Performance
EoO — Bad Bunny
Cantando en el Camino — Ciro Hurtado
JERUSALEMA — Angélique Kidjo
Inmigrante Y Que? — Yeisy Rojas
Shrini’s Dream (Live) — Shakti
Daybreak — Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
Best Score Soundtrack For Visual Media (Includes Film and Television)
How to Train Your Dragon – John Powell, composer
Severance: Season 2 – Theodore Shapiro, composer
Sinners – Ludwig Göransson, composer
Wicked – John Powell & Stephen Schwartz, composers
The Wild Robot – Kris Bowers, composer
Best Music Video
Young Lion — Sade
Sophie Muller, video director; Sade & Aaron Taylor Dean, video producers
Manchild — Sabrina Carpenter
Vania Heymann & Gal Muggia, video directors; Aiden Magarian, Nathan Scherrer & Natan Schottenfels, video producers
So Be It — Clipse
Producer Hannan Hussain, video director; Daniel Order, video
Anxiety — Doechii
James Mackel, video director; Pablo Feldman, Jolene Mendes & Sophia Sabella, video producers
Love — OK Go
Aaron Duffy, Miguel Espada & Damian Kulash Jr., video directors; Petra Ahmann, video producer
