Guns N' Rose: Από Μεξικό ως Γερμανία η πασκόσμια περιοδεία τους για 2026

Στην μουσική σκηνή ξανά οι Guns N' Roses με νέα παγκόσμια περιοδεία για το 2026, ενόψει της οποίας θα πραγματοποιηθούν πάνω από 60 συναυλίες σε όλο τον κόσμο, από την Βόρεια Αμερική μέχρι τη Ευρώπη.

Το θρυλικό ροκ συγκρότημα επιστρέφει δυναμικά ανακοινώνοντας και την κυκλοφορία δύο νέων τραγουδιών. Η πρώτη συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Μεξικό στις 28 Μαρτίου 2026 ενώ η περιοδεία θα συνεχιστεί σε Νότια Αμερική και Ευρώπη, μεταξύ των οποίων στις χώρες: Πολωνία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Γερμανία, Βέλγιο και Γαλλία. Θα ολοκληρωθεί με συναυλίες στη Βόρεια Αμερική τον Ιούλιο.

Τα δύο νέα singles με τίτλους «Nothin’» και «Atlas» πρόκειται να κυκλοφορήσουν στις 2 Δεκεμβρίου, δύο χρόνια μετά από το τελευταίο τραγούδι τους «The General», ωστόσο δεν έχουν αφήσει αιχμές για νέο άλπουμ.

Ανάμεσα στις συναυλίες της περιοδείας θα ξεχωρίσει μια ειδική εμφάνιση στο θρυλικό Rose Bowl της Νότιας Καλιφόρνιας, όπου οι Guns N’ Roses θα επιστρέψουν για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από 30 χρόνια.

Όσοι ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν από τώρα το εισιτήριό τους και να τους δουν από κοντά σε μια από τις συναυλίες τους στη Βόρεια Αμερική μπορούν να εγγραφούν στην προπώληση έως την 1η Δεκεμβρίου, ενώ τα μέλη του επίσημου fan club «Nightrain» θα έχουν πρόσβαση σε επιπλέον προπωλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.