H Ελληνίδα TikToker που πέρασε τα πιο σουρεάλ Χριστούγεννα στο σπίτι του Ρόμπι Γούλιαμς

Με αφορμή την πρόσφατη συναυλία του ποπ σούπερ σταρ Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, μια ελληνίδα TikToker εξομολογείται ότι είχε εργαστεί ως καμαριέρα στην οικογένειά του.

Η Ελεάννα Τσιατσιμά πέρασε ίσως τα πιο «σουρεάλ» Χριστούγεννα, εκτελώντας χρέη καμαριέρας για τον Ρόμπι Γουίλιαμς και την οικογένειά του σε ένα τεράστιο σπίτι στο Λονδίνο, το 2020, όπως μοιράστηκε με τους followers της στο TikTok.

«Το συμφωνητικό εχεμύθειας ίσχυε για το 2020 ώστε να μην πούμε τότε πού βρισκόταν ο τραγουδιστής για να μην πάνε παπαράτσι», είπε αρχικά η Ελεάννα, καλεσμένη στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ.

«Ζούσα στο Σταντφορντ και εκεί υπήρχε ένα πρακτορείο, το οποίο έδινε μηδενικά συμβόλαια εργασίας προκειμένου να βοηθήσει αυτούς που ήθελαν να βγάλουν χαρτιά επειδή τότε γινόταν το Brexit. Έτσι για να βγάλω και εγώ χαρτιά και να είμαι νόμιμη πήγα εκεί», ανέφερε η TikToker για το πώς βρέθηκε στο σπίτι του διάσημου τραγουδιστή.

Στην συνέχεια ανέφερε πώς ο υπεύθυνος της πρότεινε μια δουλειά «καμαριέρας», «για κάποιον πολύ διάσημο» χωρίς να της αποκαλύψει το όνομα του Ρόμπι Γουίλιαμς και εκείνη δέχτηκε.

Διαβάστε ακόμα: Ρόμπι Γουίλιαμς: «Πρώτα η ασφάλεια των θαυμαστών» - Γιατί ακυρώθηκε η συναυλία

Η Ελεάννα δήλωσε πώς το κλίμα που επικρατούσε ήταν πολύ θετικό και πώς τόσο ο Ρόμπι όσο και οι γυναίκα του ήταν πολύ ευγενικοί μαζί της:

«Έπαθα σοκ όταν είδα τον Ρόμπι Γουίλιαμς. Ήταν και αυτός και η γυναίκα του τόσο προσιτοί που αν δεν ξέραμε ότι είναι αυτοί που είναι δεν θα καταλαβαίναμε ότι δουλεύαμε για κάποιους που ήταν αναγνωρίσιμοι», είπε.

Η Ελεάννα ανέφερε χαρακτηριστικά πώς καθώς έκανε δουλειές σε ένα από τα δωμάτια την σταμάτησαν και της μίλησαν o Ρόμπι με την σύζυγό του:

«Όταν τους είπα γεια σας, τι κάνετε αμέσως απάντησαν και με ρώτησαν από που είμαι. Όταν τους είπα ότι είμαι από Ελλάδα, με ρώτησαν τι κάνω εδώ στην Αγγλία και με προέτρεψαν να πίνω βιταμίνη D», είπε αστειευόμενη.

Όταν εκείνη έφτιαξε μελομακάρονα για να τους ευχαριστήσει, λέγοντας τους πώς πρόκειται για ελληνικό γλυκό που φτιάχνουμε στην Ελλάδα, ο Ρόμπι τα δοκίμασε και είπε χαρακτηριστικά «Εσύ τα έφτιαξες αυτά;», δείχνοντας ευγνωμοσύνη προς εκείνη.

«Ήταν πολύ δοτικοί άνθρωποι. Ήθελαν να τρώει όλο το προσωπικό από τους σεφ και πήρανε δώρα σε όλους ένα χειροποίητο κερί, high end άρωμα και πολλά άλλα», πρόσθεσε επίσης η TikToker.

Τέλος η Ελεάννα παραδέχθηκε πώς στάθηκε υπερβολικά τυχερή καθώς χωρίς να το περιμένει έβαψε την γυναίκα του Ρόμπι Γουίλιαμς για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν:

«Όταν είχαμε πιάσει κουβέντα τους είχα πει ότι ασχολούμουν με το επαγγελματικό μακιγιάζ και η γυναίκα του Ρόμπι μου ζήτησε αν θέλω να την βάψω και εννοείται πως δέχθηκα», είπε.

«Κάνε μου ότι θες μου» είπε και μετά μας έδινε συμβουλές για τα ερωτικά μας και ήταν πάρα πολύ καλή», δήλωσε καταληκτικά.