«Χαίρε Διόνυσε»: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Σταύρου Ξαρχάκου στον Διονύση Σαββόπουλο

«Χαίρε Διόνυσε, καλό σου κατευόδιο», γράφει ο Σταύρος Ξαρχάκος, αποχαιρετώντας με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο τον Διονύση Σαββόπουλο, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο μεγάλος συνθέτης τονίζει ότι ο Σαββόπουλος δεν υπήρξε ποτέ «κανονικός» δημιουργός, αφού διατήρησε την αυθεντικότητά του παρά τις επιθέσεις που δεχόταν.

Παράλληλα, σχολιάζει την τάση της ελληνικής κοινωνίας να θέλει τους καλλιτέχνες «στα μέτρα της», σύμφωνα με το κοινώς αποδεκτό.

«Η Τέχνη απαιτεί θάρρος, τόσο από τον καλλιτέχνη όσο και από το κοινό. Ο Σαββόπουλος άντλησε τη δύναμή του από την ατομικότητα και την αντίστασή του στις κοινωνικές επιταγές. Παρά την αμφισβήτηση που αντιμετώπισε, το έργο του παραμένει αθάνατο, καθρεφτίζοντας την ψυχή του Έλληνα. Έτσι, ακόμα και μετά τον θάνατό του, θα συνεχίσει να ζει μέσα από τα τραγούδια του», σημειώνει ο Ξαρχάκος.

H ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου