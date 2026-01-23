Χάρι Στάιλς: Κυκλοφόρησε νέο τραγούδι μετά από τρία χρόνια απουσίας

Μετά από τρία χρόνια απουσίας από την μουσική σκηνή, ο Χάρι Στάιλς πιο δυναμικά από ποτέ κυκλοφορώντας νέο single, το «Aperture» ενόψει του καινούριου του άλμπουμ, Kiss All The Time. Disco, Occasionally και της περιοδείας του.

Η τελευταία κυκλοφορία του ποπ σταρ ήταν το 2022 με το Harry’s House, το τρίτο σόλο άλμπουμ του που έφτασε στην κορυφή των charts, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές και βραβεύτηκε με Grammy.

Το νέο του άλμπουμ του Kiss All the Time. Disco, Overcatingly, θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου και όπως δείχνει η κυκλοφορία του πρώτου τραγουδιού πρόκειται να είναι διαφορετικό από οτιδήποτε έχει ασχοληθεί στο παρελθόν ο πρώην τραγουδιστής των One Direction.

Η παραγωγή του έγινε από τον Kid Harpoon, τον Βρετανό τραγουδοποιό και παραγωγό που έχει εργαστεί σε όλα τα προηγούμενα άλμπουμ του Χάρι Στάιλς.

Το artwork δείχνει τον 31χρονο ποπ σταρ να φοράει γυαλιά ηλίου και να κρύβεται κάτω από μια μπάλα ντίσκο που φαινομενικά αιωρείται από τον νυχτερινό ουρανό εν'ω η λίστα με τα 12 τραγούδια δεν έχει κοινοποιηθεί ακόμη.

Ο τραγουδιστής παράλληλα ανακοίνωσε την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του, Together Together, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.