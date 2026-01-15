HELLaS TOUR: Η πρώτη περιοδεία του Voodoo Drummer Duo

Η πρώτη περιοδεία του Voodoo Drummer Duo με τίτλο «HELLaS TOUR» είναι μία διοργάνωση του κυρίου AVANT και της κυρίας GARDE από το Κίνημα των Απορριφθέντων Καλλιτεχνών (Rejected Artists Movement).

Ο Χρήστος Κουτσογιάννης μετά τις εμφανίσεις του με τους Tiger Lillies, οι οποίοι συμμετέχουν στο ντεμπούτο άλμπουμ (HELLaS SPELLS) σχημάτισε το project Voodoo Drummer duo μαζί με τον τσελίστα και συνθέτη Σταύρο Παργινό.



Είναι ένα πειραματικό σχήμα με πρωτότυπες συνθέσεις για τον Διόνυσο, τις Βάκχες και τον Κάτω Κόσμο με αυτοσχεδιασμούς πάνω σε Ελληνικούς ρυθμούς για Τσέλο, Τύμπανα και Μεταλλόφωνο!



Αλλά και με ιδιαίτερες διασκευές (Moondog, Erik Satie, Tom Waits) που συχνά συνδυάζονται με γνωστά παραδοσιακά θέματα, δημιουργώντας μία σύγχρονη πρόταση που δύσκολα κατηγοριοποιείται!



Τα ορχηστρικά διακόπτονται από επιλεγμένα αποσπάσματα του αγαπημένου τους ποιητή Charles Bukowski!

Το ντουέτο θα εμφανιστεί:

Τρίτη 21/4 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Beatnik Τετάρτη 22/4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μικρή Σκηνή Πέμπτη 23 /4 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Καφενείον ο Ανθός Παρασκευή 25/4 ΚΑΒΑΛΑ Sante Bar Σάββατο 26/4 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Τεχνουργείον